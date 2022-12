1. Metacade (MCADE): Führend im Bereich Play2Earn

2. Binance Coin (BNB): Starke Nachfrage bei begrenztem Angebot

3. Ethereum (ETH): Die unaufhaltsame Smart-Contract-Plattform

4. Bitcoin (BTC): Eine bessere Inflationsabsicherung als Gold

Bitcoin war die erste Kryptowährung der Welt und ist auch heute noch die mit Abstand wertvollste. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt etwa 400 Milliarden Dollar, doppelt so viel wie die von Ethereum und mehr als das BIP von Norwegen, Nigeria und Südafrika. Auch wenn es naheliegend erscheint, Bitcoin in Ihr Portfolio aufzunehmen, so ist Bitcoin die bevorzugte Kryptowährung institutioneller Anleger auf der ganzen Welt. Mit 74% der institutionellen Anleger, die in digitale Vermögenswerte investieren wollen (Bitcoin.com), steht Bitcoin als der liquideste und am wenigsten volatile Kryptowährungswert ganz oben auf ihrer Liste.



Da Bitcoin mit nur 21 Millionen Exemplaren ein festes Angebot hat, wird ein Zustrom von Investitionen großer Institutionen den Kurs von BTC in unvorstellbare Höhen treiben. Andere Vermögenswerte mit festem Angebot, wie Gold und Silber, entwickeln sich in Zeiten hoher Inflation enorm gut. Und da die Inflation derzeit überhand nimmt, könnte Bitcoin als noch bessere Absicherung dienen als traditionelle Edelmetalle. Die Dominanz von Bitcoin auf dem Kryptomarkt ist unbestreitbar, und deshalb ist es unsere viertbeste Kryptowährung, in die Sie jetzt investieren können.



5. MakerDAO (MKR): Die Krypto-Zentralbank

MakerDAO ist ein DeFi-Projekt, das ~15% des gesamten Wertes im gesamten DeFi-Umfeld (Coin Market Cap) und 25% des gesamten auf der Ethereum-Blockchain gesperrten Betrags ausmacht. Es handelt sich hierbei um eine der fortschrittlichsten und stabilsten DeFi-Plattformen und bietet einen eigenen Stablecoin namens DAI für diejenigen, die Kredite gegen andere Kryptowährungen vergeben möchten.



MakerDAO verlangt von den Kreditnehmern eine Übersicherung in Höhe von etwa 120-150%, d.h. um 100 $ in DAI zu leihen, müssen Sie 120-150 $ in einer anderen Kryptowährung hinterlegen. Dies schützt Maker und die DAI-USD-Bindung in Zeiten extremer Volatilität.



Maker funktioniert wie eine DAO und ermöglicht es den MKR-Besitzern, die Zinssätze zu bestimmen, wie DAI abgesichert werden sollen, und vieles mehr. In diesem Sinne ist MakerDAO also im Wesentlichen eine dezentralisierte Zentralbank - was eine beeindruckende Leistung ist. Zum Beispiel hat die DAO kürzlich beschlossen, ihre DAI-Bestände mit 500 Millionen Dollar in US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen zu unterlegen.



Damals im März 2020, als die Märkte zusammenbrachen, konnten die Maker-Inhaber den DAI-Kurs retten. Obwohl die DAO dabei 6,65 Millionen Dollar verlor, zeigt dies, wie widerstandsfähig die MakerDAO angesichts von Ereignissen mit schwarzen Schwänen wie dem Crash im Jahr 2020 ist. Seitdem wurden erhebliche Aktualisierungen des Protokolls vorgenommen, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Als Nummer eins unter den DeFi-Projekten auf dem Markt ist MakerDAO eine ausgezeichnete Wahl für unsere fünftbeste Kryptowährung, in die Sie jetzt investieren können.



6. Aptos (APT): Ein neuer Token, der mit Ethereum und Solana konkurriert

Aptos ist ein neuer Token, wie Metacade, der in letzter Zeit einen großen Hype auslöste. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2019, als Facebook/Meta versuchte, das Libra-Projekt zu starten? Obwohl es letztendlich an den Aufsichtsbehörden scheiterte, sahen zwei Entwickler des Unternehmens Potenzial in dem Projekt, das später in Diem umbenannt wurde.



Jetzt ist es endlich da, und es gab eine weitere Namensänderung: Aptos. Aptos ist ein Konkurrent zu Ketten wie Ethereum, BSC und Solana und nutzt parallele Blockchains sowie eine neue Programmiersprache namens Move, um Geschwindigkeiten von bis zu 130.000 TPS zu erreichen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Dies führte dazu, dass es bereits als "der Solana-Killer" bezeichnet wurde, da es das derzeitige Maximum von Solana von etwa 65.000 TPS übertrifft.



Es ist zwar noch früh, aber Aptos stellt eine starke Bedrohung für die Dominanz von Ethereum und Solana dar. Mit Hunderten von Millionen an privatem Kapital und einem Entwicklungsteam, das aus unglaublichen Talenten besteht, könnte Aptos der nächste große Token sein, der die Rangliste erklimmt. Deshalb ist es unsere sechstbeste Kryptowährung, in die Sie jetzt investieren sollten.



7. Chiliz (CHZ): Ein einzigartiger Anwendungsfall mit einem bevorstehenden Katalysator

Chiliz ist eine Plattform zur Einbindung von Fans, die Fan-Tokens für Sportmannschaften auf der ganzen Welt anbietet. Vereine wie Juventus, Manchester City und Paris Saint Germain gaben bereits ihre eigenen Fan-Token heraus, neben Dutzenden von anderen. Mit dem Besitz eines Fan-Tokens haben Sie ein Stimmrecht, mit dem Sie die Zukunft Ihres Lieblingsteams mitbestimmen können - z.B. über Trikots, Stadionnamen, Spielfeldmuster und mehr. Aber nicht nur Fußballvereine haben Fan-Token: auch Basketball-, Formel-1- und eSports-Teams haben ihre eigenen Fan-Token.



Da die Fußballweltmeisterschaft Ende dieses Jahres stattfindet, ist es sehr wahrscheinlich, dass Krypto-Investoren Fan-Token für ihre Lieblingsmannschaften wie Portugal, Argentinien und Italien erwerben werden. Da CHZ benötigt wird, um diese Token zu kaufen, könnte es sehr bald zu einem Pump kommen. Chiliz ist eine Proof-of-Concept Lösung, die beweist, dass diese Fan-Token eine neue Ebene des Follower-Engagements ermöglichen, und deshalb ist sie unsere siebtbeste Kryptowährung, in die Sie jetzt investieren sollten.



Metacade ist unsere erste Wahl für die beste Kryptowährung, in die Sie jetzt investieren können

Um ehrlich zu sein, würde ein gleichgewichtetes Krypto-Portfolio mit den oben genannten Coins in den kommenden Jahren wahrscheinlich sehr gut abschneiden. Diversifizierung ist intuitiv, denn wir wollen nicht alles auf eine Karte setzen, oder? Nun, Investitionen sind oft kontraintuitiv. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Zitat von Warren Buffet: "Diversifizierung mag den Wohlstand erhalten, aber Konzentration schafft Wohlstand." Und er hat Recht. Um die größten Gewinne zu erzielen, müssen Sie einen größeren Teil Ihres Portfolios in die Aktien (oder in unserem Fall in Kryptowährungen) investieren, die wahrscheinlich die höchsten Renditen erzielen werden.



Für uns ist Metacade das Projekt mit dem größten Potenzial. Es verfügt über zahlreiche Funktionen, die wahrscheinlich Tausende oder sogar Hunderttausende von Spielern im schnell wachsenden GameFi-Bereich anziehen werden. Und während die anderen Coins auf dieser Liste bereits gestartet sind und ihren frühen Investoren Millionen eingebracht haben, befindet sich Metacade noch in der Vorverkaufsphase.



Wenn Sie an die Vision von Metacade glauben, ein grundlegender Treiber des Bereichs Play2Earn-Gaming zu sein, dann sollten Sie lieber früher als später handeln. In Phase 1 des Vorverkaufs konnten Sie 125 MCADE-Token für 1 $ erhalten. In Phase 8 werden Sie nur noch 50 MCADE für 1 $ erhalten. Das bedeutet, dass Sie Ihre langfristigen Gewinne bei Metacade verdoppeln oder vielleicht sogar verdreifachen können, wenn Sie früh investieren.



Als zusätzlichen Bonus verschenkt Metacade am Ende des Vorverkaufs 125.000 $! Wenn Sie bei einem der vielversprechendsten Projekte in der GameFi-Branche von Anfang an dabei sein wollen UND die Chance haben, einen großen Geldpreis zu gewinnen, dann sollten Sie sich den Metacade-Vorverkauf so schnell wie möglich ansehen. (15.12.2022/ac/a/m)



Auf der Plattform finden Sie Bewertungen, Bestenlisten und spezielle Foren, in denen Sie mit anderen Gaming-Fans darüber diskutieren können, wie Sie in Ihren Lieblings-Play2Earn-Spielen vorankommen.Eines der wichtigsten Ziele von Metacade ist es, Play2Earn für alle zugänglich zu machen, unabhängig von Ihrem Gaming-Hintergrund - und all dies in einem unterhaltsamen, lebendigen Community-Umfeld. Aus diesem Grund bietet Metacade MCADE Token-Belohnungen für Spieler an, die Rezensionen, Tipps und andere Inhalte teilen, die anderen Nutzern dabei helfen, sich im wachsenden GameFi -Ökosystem zurechtzufinden. Fortgeschrittene Spieler erhalten einen Anreiz, ihr Fachwissen mit anderen zu teilen, und neue Spieler können von den erfahrenen Spielern lernen und gleichzeitig Geld verdienen, indem sie Bewertungen oder bewährte Praktiken veröffentlichen, die sie dabei entdeckt haben.Metacade bietet Ihnen sogar mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, während Sie das tun, was Sie ohnehin gerne tun. Es gibt Gewinnspiele, exklusive Turniere und sogar gelegentliche Testmöglichkeiten, bei denen Sie die native Testumgebung von Metacade nutzen können, um die neuesten Spiele zu testen und Feedback zu geben. Im Jahr 2024 plant Metacade zudem den Start einer Jobbörse, auf der Sie feste Stellen bei einigen der angesehensten Unternehmen im Bereich Play2Earn und Metaverse Gaming finden können.Ein Element, das bereits viel Aufmerksamkeit erregt, ist die Einführung von Metagrants, welche Ende 2023 stattfinden wird. Metagrants stellen eine direkte Finanzierungsmöglichkeit für Spieleentwickler dar, die die Spiele produzieren, auf die die Community am meisten Lust hat. MCADE-Teilnehmer können über Dutzende von konkurrierenden Ideen abstimmen, und der Gewinner erhält Finanzmittel von Metacade, um die Entwicklung des Spiels zu beschleunigen, das von den treuesten Fans direkt unterstützt wird. Eines Tages möchte Metacade für einige der besten Play2Earn-Spiele auf dem Markt verantwortlich sein und sie in seiner virtuellen Spielhalle für alle zugänglich machen.Am Ende soll Metacade eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) werden. In diesem Stadium wird das Hauptteam von Metacade zurücktreten und die Schlüssel der Schatzkammer an gewählte Mitglieder der Gemeinschaft übergeben. Dieser Schritt wird es den MCADE-Inhabern ermöglichen, über die zukünftigen Änderungen an der Plattform abzustimmen. Um die Integrität der Plattform zu gewährleisten, sind zwei oder mehr private Unterschriften erforderlich, um alle Transaktionen abzuzeichnen, damit die Gelder der Community sicher und geschützt sind.Da Metacade eines der am meisten gehypten Projekte in einer Branche ist, die von einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf eine Bewertung von 50 Milliarden Dollar im Jahr 2025 anwachsen soll (Coin Journal) , ist dieses Projekt ohne Wenn und Aber unsere erste Wahl für die beste Kryptowährung, in die Sie jetzt investieren können. Kein anderes Projekt im GameFi-Bereich ist so ehrgeizig und vielversprechend wie Metacade, und das macht MCADE definitiv zu einem Projekt, das man im Auge behalten sollte. Binance Coin ist der native Token der Binance-Börse und die viertwertvollste Kryptowährung auf dem Markt. Binance begann ursprünglich als Token mit einem Rabatt auf die Handelsgebühren. Heute unterstützt Binance Coin laut Being Crypto über 4.200 dApps, die auf der Binance Smart Chain (BSC) basieren. Binance Coin ist außerdem die zweitwertvollste DeFi-Kette nach Ethereum, mit 5,8 Milliarden Dollar im Vergleich zu 31,72 Milliarden Dollar bei Ethereum ( DeFiLlama ). Damit erreicht sie zwar noch nicht ganz den Gesamtwert von Ethereum, ist aber gelinde gesagt dennoch eindrucksvoll, wenn man bedenkt, dass BSC erst im Jahr 2020 gestartet ist.Alle diese dApps haben eines gemeinsam: Sie verwenden BNB, um die Gasgebühren zu bezahlen, was die Nachfrage erhöht. Auch bei BNB steigt die Nachfrage während Bullenmärkten, da die Leute zu Binance strömen, um zu handeln und dabei etwas BNB für billigere Gebühren zu erhalten. Außerdem ist BNB deflationär, da Binance jedes Quartal BNB im Wert von Hunderten von Millionen Dollar verbrennt. Dies führt zu einem begrenzten Angebot, während die Nachfrage steigt.All diese Faktoren deuten auf eine glänzende Zukunft für Binance Coin hin. Das BSC-Ökosystem wächst ständig, während die Nachfrage nach BNB hoch bleibt. Der Mechanismus der Angebotsbeschränkung ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aus diesen Gründen ist BNB unsere zweitbeste Kryptowährung, in die Sie jetzt investieren können. Ethereum ist die zweitwertvollste Kryptowährung und das aus einem sehr guten Grund. Es handelt sich hierbei um die Smart-Contract-Plattform der Wahl für viele dApp-, DeFi- und NFT-Entwickler. Wie bereits erwähnt, steckt in den DeFi-Projekten von Ethereum bei weitem der größte Wert. Auch in Bezug auf NFT-Transaktionen übertrifft Ethereum alle anderen Ketten. Laut BTC Echo wurden im Jahr 2021 auf der Ethereum-Kette 11 Billionen Dollar umgesetzt. An zweiter Stelle steht die Ronin-Kette mit nur 4 Milliarden Dollar an verkauften NFTs.Diese Popularität verlief jedoch nicht ohne Probleme. Ethereum ist bekannt für seine hohen Gebühren und niedrigen Transaktionsgeschwindigkeiten. Aber nach der Umstellung auf einen Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus, genannt "The Merge", wird Ethereum dazu in der Lage sein, einen höheren Datenverkehr ohne Geschwindigkeits- oder Kosteneinbußen zu bewältigen. Damit wurde auch der Weg für Ethereum geebnet, um Sharding zu implementieren, was die Geschwindigkeit von heute maximal 30 Transaktionen pro Sekunde (TPS) auf 100.000 TPS erhöhen könnte und damit Solana und die traditionellen Zahlungsabwickler Visa und Mastercard übertrifft.Ethereum scheint immer stärker zu werden. Nach dem jüngsten Upgrade wird Ethereum wahrscheinlich auch weiterhin als Top-Utility-Token auf dem Markt dominieren. Daher ist es unsere drittbeste Kryptowährung, in die Sie derzeit investieren können.