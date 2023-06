Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

3,855 EUR +0,13% (05.06.2023, 11:39)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (05.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anelgerbrief" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.Eine Aufwärtsbewegung sei dem Anteilsschein von 7C Solarparken noch nicht richtig gelungen. Das erste Quartal sei unter Vorjahr mit einem Rückgang des EBITDA um 25% auf 8,9 Mio. Euro gewesen - trotz eines deutlichen Ausbaus des Portfolios (gewichtete Kapazität in Q1: +18% auf 397 MWp). Die Einbußen seien auf die Normalisierung am Strommarkt mit deutlich niedrigeren Preisen und eine relativ schwache Sonneneinstrahlung zurückzuführen. Das EBITDA liege aber über Plan, so dass auch die Jahresprognose bekräftigt worden sei, die u.a. ein EBITDA von 57 Mio. Euro vorsehe. Das Unternehmen dürfte diesen Wert, wie üblich, deutlich übertreffen, wenn das Wetter nicht außergewöhnlich schlecht sei.Das reduzierte Kursniveau ist eine antizyklische Kaufchance, so die Experten von "Der Anelgerbrief". Das Kursziel für die 7C Solarparken-Aktie laute 5,50 Euro. (Ausgabe 21 vom 03.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:3,85 EUR -0,26% (05.06.2023, 11:01)