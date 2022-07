Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (28.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.

Zu den am Donnerstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. 7C Solarparken gehört. Das Papier des Solar- und Windparkbetreibers sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. Das Bayreuther Unternehmen profitiere von den hohen Strompreisen und habe die Prognose angehoben. Und auch der Kurs von 7C Solarparken steige weiter. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten rund 30% zugelegt und die Aussichten seien sehr gut, so Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 28.07.2022)