Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (28.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken: Prognosen erhöht - AktienanalyseDer Solar- und Windparkbetreiber 7C Solarparken (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) profitiert von den hohen Strompreisen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Daher würden die Stromerlöse im ersten Halbjahr voraussichtlich 39,1 Mio. Euro und das EBITDA 33,0 Mio. Euro übersteigen. Auf dieser Basis gehe der Vorstand nunmehr davon aus, dass das EBITDA im Gesamtjahr 59 Mio. Euro erreichen werde, verglichen mit 49,1 bis 55,4 Mio. Euro in der bisherigen Prognosespanne. Der Cashflow je Aktie solle auf etwas mehr als 0,65 Euro statt auf 0,53 bis 0,61 Euro je Aktie steigen. Nichtsdestotrotz beobachte der Vorstand weiterhin betriebliche und regulatorische Risiken wie etwa Verzerrungen der Lieferkette und regulatorische Eingriffe.Abgesehen davon habe der Konzern gemeldet, dass er seine Kapazitäten aufgestockt habe. Zum einen sei die schwimmende PV-Anlage in Salzwedel um weitere 1,8 Megawatt Peak (MWp) erweitert worden. Das Projekt sei mit Suntech Modulen und Huawei Wechselrichtern ausgestattet und mit einer Einspeisevergütung von 51 Euro je Megawattstunde (MWh) versehen, die als Untergrenze für zukünftige Einspeisepreise diene.Der Konzern habe zudem mit dem Bau einer 7,7 MWp Photovoltaik Freiflächenanlage in Bayern begonnen, die eine Ausschreibungsvergütung von 46 Euro MWh erhalte, die ebenfalls ein Mindestpreis darstelle. Auch wenn aufgrund von Lieferengpässen bei Trafostationen der Netzanschluss erst für das Auftaktquartal 2023 geplant sei, dürften die Maßnahmen dazu beitragen, dass das Unternehmen sein Ziel, bis Ende 2022 über ein Portfolio von 400 MWp zu verfügen, erreiche. (Ausgabe 29/2022)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:5,29 EUR +2,52% (28.07.2022, 11:36)