Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

4,725 EUR +1,72% (03.10.2022, 15:40)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (03.10.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anelgerbrief" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.Die größte Kursbelastung bei 7C Solarparken sei in jüngster Zeit das Management selbst gewesen. Während die hohen Strompreise für substanzielle Zusatzerträge sorgen würden und der Aktie eigentlich kräftig Rückenwind geben würden, habe der Vorstand mit immer mal wieder auftretenden Aktienverkäufen eher für Gegenwind gesorgt. Nun habe die Gesellschaft innerhalb von wenigen Wochen gleich zwei Kapitalerhöhungen durchgeführt. Diese hätten zwar problemlos platziert werden können, der Aktienkurs habe aber deutlich gelitten und habe zwischenzeitlich schon 20% unter dem Jahreshoch gelegen. Die gute Nachricht: Dabei habe CEO Steven de Proost aber wieder kräftig investiert (insgesamt 613 Tsd. Euro).An den aktuellen Zahlen gebe es nichts zu mäkeln. Dank einem kontinuierlichen Portfolioausbau und hoher Strompreise habe der Umsatz im ersten Halbjahr um 52% auf 43,7 Mio. Euro gesteigert werden können, das EBITDA habe sich im selben Tempo auf 38,7 Mio. Euro erhöht. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand seine Prognose für den Mindest-EBITDA-Wert von 59 auf 61,8 Mio. Euro angehoben. Zwar dürften Eingriffe in den Markt von Seiten der Politik die Preisentwicklung im Strommarkt künftig dämpfen, mit den aktuell diskutierten Obergrenzen dürfte 7C Solarparken aber gut leben können.Die derzeitige Kursschwäche ist aus Sicht der Experten von "Der Anelgerbrief" daher eine attraktive Gelegenheit, die bestehende Position auszubauen. Das Kursziel für die 7C Solarparken-Aktie laute 5,50 Euro. (Ausgabe 35 vom 01.10.2022)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:4,74 EUR +2,05% (03.10.2022, 15:17)