Das gerade begonnene Q2 könne tatsächlich das Quartal der Altcoins und Airdrops sein, während der Bitcoin eine Verschnaufpause einlege, habe etwa die in Singapur beheimatete Krypto-Trading-Firma QCP Capital in einer Marktanalyse am Dienstag geschrieben. Schließlich sei der Bitcoin seit Mitte März unter dem Strich nicht mehr nennenswert vorangekommen.



Auch am Mittwochvormittag sei das rund 2-prozentige Kursplus der digitalen Leitwährung überschaubar - während Ethereum mit einem Kursplus von fast fünf Prozent die Marke von 1.900 Dollar knacke und ein neues 7-Monats-Hoch markiere. Auch auf Sicht der letzten sieben Tage habe Ether deutlich zugelegt, während der Bitcoin nahezu auf der Stelle getreten sei. Seit Jahresanfang komme die Nummer 2 nach Market Cap damit nun auf ein Plus von rund 59 Prozent und reduziere damit den Abstand auf den großen Bruder.



XRP gewinne am Mittwoch ebenfalls rund fünf Prozent und baue den Vorsprung seit Anfang Januar damit auf rund 55 Prozent aus. Hier werde in den kommenden Tagen und Wochen ein Urteil im jahrelangen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC erwartet. Falle es im Sinne von Ripple Labs, der Firma hinter XRP, aus, könnte dem Coin eine kräftige Erholungsrally ins Haus stehen.



Wie schnell auch vermeintliche Underdogs wieder zurückkommen könnten, habe zu Wochenbeginn die Spaß-Kryptowährung Dogecoin eindrucksvoll gezeigt. Nachdem der Kurs seit Jahresanfang über weite Strecken auf relativ niedrigem Niveau seitwärts tendiert habe, sei er am Montag quasi aus dem Stand um rund 30 Prozent nach oben gesprungen.



Rückenwind habe dabei wieder einmal Elon Musk geliefert, der das Twitter-Logo kurzerhand durch das Doge-Meme ersetzt habe, das auch dem Dogecoin zugrunde liege. Mit plus 38 Prozent seit Jahresbeginn habe der hochvolatile Meme-Coin aber noch ein gutes Stück vor sich, um den Bitcoin einzuholen.



Für langfristig orientierte Neueinsteiger am Kryptomarkt seien die etablierten Coins Bitcoin und Ethereum die erste Wahl. Erfahrenere Trader, die auch mit dem Direkthandel einer Kryptobörse keine Probleme hätten, könnten beim ein oder anderen Altcoin durchaus wieder eine Comeback-Wette wagen. Volatilität und Risiko seien bei kleineren Coins und Token aber in der Regel noch deutlich höher als beim Bitcoin. (05.04.2023/ac/a/m)







