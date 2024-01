Boom im Online-Glücksspiel – gibt es hier interessante Aktien?

Ein gutes Beispiel hierfür ist etwa 888 Holdings (WKN A0F640). Dieses Unternehmen bietet nicht nur Sport-Wetten, sondern auch ein weltweit beliebtes Online-Casino sowie ein großartiges Pokerportal und kann somit als ein echter Allrounder angesehen werden. 2023 erreichte die Aktie ein Plus von knapp 10 %, dennoch kann man diese noch günstig erwerben, da das 2021 im Zuge der Pandemie erreichte Allzeithoch von knapp 6 € angesichts des aktuellen Kurses von gerade einmal 1 € weit entfernt ist. Hier besteht die realistische Möglichkeit auf große Kurssprünge innerhalb der nächsten Jahre, denn nach wie vor nimmt 888 eine dominante Position am Glücksspiel-Markt ein.



Alternativ kann sich auch ein Blick auf die Aktie des bekannten Sportwettenanbieters Bet-at-home (WKN A0DNAY) lohnen. Diese ist 2023 etwa 30 % im Kurs gefallen und bietet damit aktuell einen sehr günstigen Einstiegspreis.



Bekleidungshersteller

Interessant sind beim Blick auf die Sportbranche darüber hinaus die Bekleidungshersteller. Mit Nike, Adidas und Puma gibt es hier drei große Namen, die ebenso am Aktienmarkt vertreten sind. In diesem Bereich stellt sich zu Recht die Frage, mit wie viel Wachstum wirklich zu rechnen ist. Sollten sich die derzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen fortsetzen, könnten nun hochpreisige Sportartikel zu den ersten Produkten gehören, auf die Haushalte kurzfristig verzichten. Dementsprechend zurückhaltend stellen sich auch die Kursverläufe dar. Blickt man etwa auf die Nike-Aktie (WKN 866993), so ist diese 2023 um etwa 12 % im Kurs gefallen. Zudem senkte UBS die Kursprognose kurz vor Jahresende auf 138 US-Dollar (von 150).



Ganz anders sieht der Kursverlauf der Adidas-Aktie (WKN A1EWWW) aus. Diese stieg 2023 um ganze 44 %. Ob die Aktie damit teuer ist und man auf sie verzichten sollte oder ob sich ein Einstieg lohnt, um von dem anhaltenden Aufwärtstrend zu profitieren, ist schwierig vorherzusagen. Beachtet werden sollte, dass Adidas im Vergleich zu Nike auf dem Aktienmarkt innerhalb der letzten 5 Jahre deutlich schlechter abschnitt und diesen Trend im vergangenen Jahr nur teilweise umkehren konnte.



Manchester United – lediglich ein Schatten seiner selbst?

Manchester United galt lange als einer der größten, wenn nicht sogar als größter Fußballverein der Welt. Unter Sir Alex Ferguson war United über viele Saisons kaum zu schlagen und gewann einen Titel nach dem anderen. Mit dem altersbedingten Rücktritt von "Sir Alex" und dem Weggang von Cristiano Ronaldo endeten die Erfolge jedoch abrupt. Nach zahlreichen Trainerwechseln, angefangen vom Ferguson-Nachfolger David Moyes über Jose Mourinho, Lous van Gaal und Ole Gunnar Solskjaer ist derzeit Eric Ten Haag mit der Aufgabe betraut, das Team wieder als Titelanwärter an den Start zu schicken. Allerdings lief es auch für den Holländer 2023 schlecht.



Warum sollte man sich also für die Aktie dieses Teams (WKN A1J2MK) interessieren? Ganz einfach - Manchester United wird aller Voraussicht nach bald (zumindest zum Teil) von Jim Ratcliffe übernommen. Der Wechsel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Neuanfang hinsichtlich der sportlichen Leitung des Vereins mit sich bringen. Genau darin lag unter den Glaziers, der aktuellen Inhaber-Familie, lange das Problem. Schlechte Transfers und Unruhe erschwerten es den verschiedenen mit dem Wiederaufbau vertrauten Managern, Erfolge zu erzielen. Sollte sich dies in Zukunft ändern, wird voraussichtlich analog der Aktienkurs ansteigen. Insbesondere da die Premier League weiterhin boomt und sich über die letzten Jahre zur mit Abstand dominantesten und besten Fußballliga der Welt entwickelt hat. (09.01.2024/ac/a/m)









