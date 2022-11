Amerikanische Bezeichnung für hochspekulative Aktien unter 5 $

Außerbörslicher Handel, da sie nicht die Mindestanforderungen erfüllen

SEC: Pennystocks haben weniger als 250 Millionen $ Marktkapitalisierung

Deutschland: Pennystocks sind Aktien unter 1 €

Dash 2 Trade ist eine interessante Pennystocks

Hohe Kursschwankungen sind Chance und Risiko zugleich

Worauf bei der Auswahl von Pennystocks achten?

Was ist EBITDA?

Das emittierende Unternehmen existiert bereits seit mindestens 3 Jahren

Mindestens 1,25 Millionen € sind durch den Emissionskurswert zu erwarten

Andere Wertpapiere als Aktien Gesamtnennbetrag von mind. 250.000 €

Mind. 1 Zwischenbericht zur Finanzlage während des Geschäftsjahres

Pennystocks in den USA

Schutz vor zu hohem Risiko möglich

#1 Pennystocks mit Potenzial 2023: Wasserstoff-Aktien

#2 Pennystocks mit Potenzial 2023: Pharma-Aktien



Zu den Pharma-Aktien gehören auch Cannabis-Aktien, die besonders hierzulande gerade oft in den Nachrichten erwähnt werden. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz die Cannabis-Legalisierung plant.



Unter den Pennystocks mit Potenzial finden sich daher auch zahlreiche Unternehmen der Cannabis-Branche, wie beispielsweise American Cannabis Company Inc (AMMJ).



Alternative Pennystocks für Klimaschutz: Nachhaltige Kryptowährung IMPT im Pre-Sales!

Die Aktie notiert heute bei 0,045 $, weist aber in den letzten 3 Monaten ein Wachstum von 7,14 % auf. Mit dem Jahreshoch von 0,1139 $ ist auch noch Platz nach oben und da der Cannabis-Markt in den USA rasant wächst, könnten die Aktien dieses Unternehmens weiter noch oben tendieren. Definitiv also eine Pennystock Aktie mit Potenzial 2023!



#3 Pennystocks mit Potenzial 2023: Dash 2 Trade



Pennystocks Nummer 3 kommt aus dem Analysebereich für Finanzmärkte. Die Plattform Dash 2 Trade ist gerade im Pre-Sales verfügbar und bietet Token-Besitzern Zugang zu umfangreichen technischen Indikatoren, um Krypto-Signale am Markt frühzeitig zu erkennen. Mit Künstlicher Intelligenz suchen die Algorithmen nach wichtigen Anzeichen für Kauf- und Verkaufssignalen, noch bevor alle anderen die Zeichen erkennen.



Der Utility-Token $D2T ist an den Stablecoins USDT gebunden, basiert auf dem Ethereum Token-Standard ERC-20 und sein Smart Contract wurde geprüft. Da bisher keine tiefgehenden Handelssignale für den Kryptomarkt verfügbar waren, setzt Dash 2 Trade neue Maßstäbe in der Branche. Neben der Wissensvermittlung und der Weiterbildung von Tradern stehen auch Marktstimmungen durch Sentiment-Analysen bereit.



Die erste Phase des Pre-Sales ist bereits ausverkauft, innerhalb von nur 4 Tagen waren alle Coins zum Einstiegspreis verteilt. Phase 2 läuft noch, ist aber auch fast vollständig verkauft, was bedeutet, dass die Phase 3 kurz bevor steht. Da mit jeder Phase der Preis des Token leicht steigt und es insgesamt 9 Token gibt, sollten Anleger jetzt zugreifen.



Dash 2 Trade für Krypto-Handelssignale: Jetzt einsteigen!

#4 Pennystocks mit Potenzial 2023: IMPT



Eine ebenfalls im Pre-Sales befindliche Pennystocks ist IMPT, auch als der grüne Coin bezeichnet. Die nachhaltige Kryptowährung konnte in den vergangenen Tagen mehrere lukrative Kooperationen bekanntgeben, darunter mit Amazon, Samsung und Booking.com. Diese und viele weitere Partner werden ihre Angebote auf der IMPT-Plattform präsentieren und ihre Klimaschutzprojekte vorstellen.



Fantasiewelten und Duelle um die Ewigkeit: Calvaria, das neue Top-Game am Markt!

Token-Inhaber, auch hier handelt es sich um einen praktischen Utility-Token, gewährt den Zugang zur Plattform. Er ist aber auch die Eintrittskarte zum Handel mit CO₂-Zertifikaten. Diese werden von Unternehmen aus Europa benötigt, um einen Ausgleich für ihre Emissionen zu leisten.



Die Zertifikate sind von der Bundesregierung begrenzt und der Preis hat einen gesetzlichen Mindestwert. Dieser wird bis 2025 auf ca. 65 € steigen.



Wer jetzt als Frühinvestor einsteigt, kauft eine Pennystocks mit großartigem Konzept und nachhaltigem Potenzial. Durch das Verbrennen der Zertifikate, also das endgültige Löschen, werden die Preis weiter steigen und die Umwelt geschont.



Anleger erhalten dafür von Künstlern gestaltete NFT, die sich auf OpenSea und anderen NFT-Marktplätzen darüber hinaus zu Geld machen lassen.



Werden Sie Klimaschützer und Frühinvestor: jetzt IMPT traden!

#5 Pennystocks mit Potenzial 2023: Calvaria



Mit Pennystocks Nummer 5 treten wir in die Duelle um die Ewigkeit ein, denn Calvaria, das strategische Kartenspiel, nimmt Sie mit eine fabelhafte Welt voller Wesen, mit guten und schlechten Visionen.



Nicht immer ist das Traden von Kryptowährungen langweilig oder analytisch, denn es gibt auch Ausnahmen wie das Blockchain-basierte Strategiespiel. In perfekter Symbiose trifft hier Technologie auf Spaß und Trading auf Strategie.



Angelehnt an die spanische Mythologie: Calvaria, das strategische Kartenspiel!





Tauchen Sie ein in die Welt der Mythologie ferner Länder, treffen Sie Freunde und Feinde auf dem Weg zum letzten Duell und steigern Sie mit NFT die Macht ihrer Armee. Das Spiel Calvaria ist speziell für Anfänger konzipiert, die einerseits unterhalten werden möchten und andererseits, fast wie nebenbei, etwas über den Einsatz von Kryptowährungen und NFT lernen möchten.



Auf spielerische Weise wird Ihnen bei Calvaria das notwendige Wissen vermittelt und mit den NFT sowie dem Utility-Token $RIA, investieren Sie in ein junges, aufstrebendes Unternehmen mit spannendem Gameplay.



Fazit: Pennystocks sind spekulativ, deshalb sind die Chancen ja auch überdurchschnittlich hoch. Natürlich ist auch ein Risiko dabei, aber um ehrlich zu sein, was soll bei diesen Preisen und investierten Summen passieren? Beginnen Sie mit 50 € oder 100 € und steigen Sie einfach mal ein.



Lernen Sie, wie Pennystocks funktionieren, erfahren Sie alles über nachhaltige Kryptowährungen, Krypto-Handelssignale oder spielen Sie ein strategisches Spiel mit magischen 3D-Charakteren und Welten.



Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und das Risiko ist hier ganz sicher überschaubar. Wir haben auch noch einen Extra-Tipp für Sie: Der Konkurrent von Dogecoin und Shiba Inu rennt los! Seien Sie dabei und spielen Sie Tamadoge! (04.11.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Dash 2 Trade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es gibt viele Menschen, die halten Kryptowährungen für spekulativ, was sie sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch sind. Es gibt aber tatsächlich Vermögenswerte, die noch viel spekulativer sind. Die Rede ist von Pennystocks oder Penny Stocks. Hochspekulative Aktien, die meist für Centbeträge an Börsen gehandelt werdenaufweisen. Aber nicht jede Pennystocks Aktie ist auch ein lukratives Asset, deshalb haben wir eineerstellt.Für interessierte Anleger ist wichtig zu verstehen, dass Pennystocks Aktien nicht automatisch mehr Potenzial haben als herkömmliche Aktien, nur weil sie einen extrem niedrigen Wert haben.Viele Anleger unterliegen dem, dass sich eine Aktie, die bei 0,15 € liegt viel leichter auf 0,30 € steigen kann, als eine bereits hochpreisig gehandelte Aktie.In den meisten Fällen ist dies jedoch ein Irrglaube, denn Studien haben gezeigt, dass so niedrig gehandelte Aktienlaufen als höher bewertete Aktien. Allerdings bieten Pennystocks Aktien die Möglichkeit, dassdie Kursschwankungen ausnutzen und damit Geld verdienen können.Grundsätzlich unterliegen Aktien, die im Cent-Bereich notieren, öfter starken Kursschwankungen als "normale" Aktien. Aber nicht jede Aktie unter 1 € steht für ein nahezu wertloses Unternehmen, denn in manchen Ländern, darunter Australien oder Hongkong, notieren auchHätten Sie gedacht, dass? Das liegt knapp über Ramsch-Niveau, aber der EBITDA liegt gegenüber dem Vorjahr um 30,46 % höher.Der Nettogewinn legte gegenüber dem Vorjahresniveau um 194,38 % zu. Und trotzdem würden wir diese Aktie als Pennystocks Aktie bezeichnet. Dabei liegt der Grund nur darin, dass viele Aktien verfügbar sind, und zwar 27 Milliarden Stück.EBITDA ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die sich auf dieeines Unternehmens bezieht. Berechnet wird sie, in dem das Betriebsergebnis vor Abzug der Zinsen, Steuern, Abschreibungen und der Amortisation ermittelt. EBITDA steht für Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.In Deutschland verwenden wir die Bezeichnung "Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". Die Kennzahl wird verwendet, um diezu bewerten, wenn externe Organisationen das Unternehmen einschätzen.In manchen Ländern ist es viel einfacher notwendige Kapitalerhöhungen durchzuführen, auch wenn der. Hierzulande ist ein Mindestkurs von 1 € vorgeschrieben, um Kapitalerhöhungen am Aktienmarkt zu refinanzieren. Was wir hier also alsUm in Deutschland eine Zulassung von Wertpapieren zum regulierten Markt zu erhalten, sind eine Reihe hoher Hürden zu meistern. Darunter folgende Faktoren:In den USA gibt es jedoch eine Sondersituation, denn hier müssen Aktien mindestens einen Wert von 5 USD erreichen, um an großen, regulierten US-Börsen wie NYSE oder Nasdaq gelistet zu werden.der Pink Sheets LLC. Die dort aufgeführten Wertpapiere erfüllen nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen und sind nicht bei der SEC, der US-Börsenaufsicht, registriert.Pennystocks Aktien sind äußerst spekulativ und können entweder enorme Renditen erzielen oder stürzen dramatisch ab. Wie bei anderen Vermögenswerten auch, können Investoren Renditen verbrennen,. Egal wie viel sich Investoren im Vorfeld über Pennystocks Aktien informieren, kann man sich nicht vor Verlusten schützen.Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW veröffentlicht einmal im Jahr die. Für die Wertung wird unter anderem die Kursentwicklung über einen Fünf-Jahreszeitraum berücksichtigt.Es ist also nicht ausreichend, nur im jeweils aktuellen Jahr eine positive Kursentwicklung nachzuweisen, es geht vielmehr um eine langfristige Betrachtung.Die DSW weist auch darauf hin, dass nicht jedes Unternehmen, das Dividende bezahlt, automatisch auch ein funktionierendes Geschäftsmodell besitzt.. Im DSW Bericht der Kapitalvernichter 2021 befand sich der Klinik- und Medizinkonzern Fresenius auf Platz 29 und war damit das erste von vier Unternehmen aus dem DAX.Wenn Sie an Pennystocks Aktien interessiert sind, sollten Sie die DSW-Auswertung berücksichtigen und die entsprechenden Unternehme, die Sie interessieren, genauestens analysieren., ist aber keine garantierte Absicherung bei Pennystocks Aktien.Die USA möchten bis 2035 eine klimaneutrale Energieversorgung realisieren, bis 2050 soll das ganze Land klimaneutral sein.Auch, die Wasserstoffnutzung voranzutreiben. Von der EU gibt es dafür insgesamt in den kommenden 10 Jahren rund eine Billion Euro und eine europaweite Wasserstoffstrategie.Europaweite Studien haben jetzt aber gezeigt, dass Wasserstoff zwar deutlichals CO₂ ist, aber seine Auswirkungen auf die Erderwärmung dramatischer als die von CO₂ sind. Eine Studie der britischen Regierung hat gezeigt, dass der in die Atmosphäre entwichener Wasserstoff die Erderwärmung elfmal schneller vorantreibt als die gleiche Menge CO₂, so Finanzen.net in einem ausführlichen Bericht.Pennystocks Aktien Wasserstoff haben sowohl das Potenzial, als auch das für hochspekulative Vermögenswerte. Jeder Anleger muss für sich entscheiden, ob er in diese Aktien investieren möchte.