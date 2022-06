1. Immobilien

2. Gold und andere Edelmetalle

3. Einsätze beim Poker

Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass eine lukrative Investition, die sie tätigen können, das Backing und der Einsatz ist, die beide mit dem Pokerspiel verbunden sind. Die Pokergemeinde weiß das schon seit Jahren. Bei Pokerturnieren mit hohen Buy-ins verkaufen die Spieler ihre Einsätze, was auch als Staking bezeichnet wird. Mit anderen Worten, Staking ist die Praxis der finanziellen Unterstützung von Spielern im Austausch für einen Anteil an ihren Gewinnen. Wenn ein Pokerspieler zum Beispiel am $1050 GGMasters-Turnier von GGPoker teilnehmen möchte, aber nicht den gesamten Betrag einsetzen will, kann er seine Einsätze an einen willigen Investor verkaufen. Der Investor erhält einen prozentualen Anteil an den möglichen Gewinnen, je nachdem wie viel Geld er einsetzt.



Das Staking ist direkt in die GGPoker-App integriert und ermöglicht es, in andere zu investieren, indem man einen Prozentsatz ihrer "Action" kauft, d.h. einen Teil der Kosten für die Teilnahme am Turnier mit einer zusätzlichen, vom Spieler festgelegten Marge.



Wetteinsätze sind ein wachsendes Geschäft. Statistiken zeigen, dass mehr als die Hälfte der Pokerspieler und Online-Pokerspieler, die an der WSOP teilnehmen, allein im letzten Jahr Einsätze getätigt haben. Jeder Pokerenthusiast kann online gehen und ganz einfach einen Anteil an der Aktion eines Spielers kaufen. Das Geld kann in alle Arten von Pokerspielen wie Texas Holdem, Omaha und vieles mehr investiert werden. Viele Fans sagen, dass es bei den Einsätzen nicht nur um das Geld geht.



Wenn Pokerspieler unterstützt werden, bedeutet dies einfach, dass ein Investor den gesamten Betrag einsetzt und die Gewinne zu 50% aufgeteilt werden. Der Spieler bekommt die Hälfte des Gewinns und der Geldgeber die anderen 50%. Das Investieren in Poker kann sehr lukrativ sein. Spieler verwenden Einsätze, um ihr Pokerspiel zu skalieren. Die meisten erfahrenen Spieler setzen oder unterstützen andere Spieler, wenn sie selbst nicht in der Lage sind, an einem Buy-in-Spiel teilzunehmen. Einsätze und Backups wirken sich auch auf die Pokerspieler aus, weil sie ihre Leistung am Tisch verbessern können.



4. Aktien-Crowdfunding

Das Equity-Crowdfunding entstand mit Start-up-Unternehmen, die Geld benötigen. Diese Unternehmen bieten auf Websites, die ausschließlich dem Equity Crowdfunding gewidmet sind, Anteile an ihren Unternehmen an. Wenn ein Investor einen Anteil an dem Unternehmen kauft, wird er oder sie entsprechend belohnt, wenn das Unternehmen erfolgreich ist. Wenn eine Person in Start-ups investiert, an die sie glaubt, kann sie ihr Vermögen potenziell vermehren, wenn das Unternehmen Geld verdient. Beim Equity-Crowdfunding investieren Einzelpersonen in der Regel in ein Unternehmen in der Frühphase, das nicht an der Börse notiert ist, und werden zu Aktionären, die einen Teil des Unternehmens besitzen.



Das Risiko bei dieser Investition besteht darin, dass das Geld verloren geht, wenn das Unternehmen scheitert. Schon mit ein paar hundert Dollar können Sie Ihr Geld in Equity Crowdfunding stecken. Die Investitionsmöglichkeiten sind für jeden zugänglich. Es gab eine Zeit, in der nur wohlhabende Privatpersonen und Risikokapitalgeber Geld in Start-ups stecken konnten. Equity-Crowdfunding-Plattformen haben den Prozess demokratisiert, indem sie einen größeren Pool potenzieller Investoren einbeziehen.



Mit diesen alternativen Investitionen lassen sich solide Renditen erzielen, wenn sie richtig und umsichtig getätigt werden. Von der Investition in Immobilien und Edelmetalle über die Unterstützung oder den Einsatz von Online-Pokerspielern bis hin zu Peer-to-Peer-Krediten und Equity-Crowdfunding - die Lektion, die man hier lernen kann, ist, dass man sich nicht verzetteln sollte. Es ist keine gute Idee, zu viel in einen einzigen alternativen Vermögenswert zu investieren, da dies einem ganzen Portfolio schaden kann. Eine weitere wichtige Überlegung, die Sie anstellen sollten, wenn Sie über alternative Anlagemöglichkeiten nachdenken, ist, dass Sie sich von Schnell-Reich-Werden-Programmen fernhalten sollten. Halten Sie sich nur an seriöse Anlagen.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Aktien sind jedoch nicht die einzige effektive Möglichkeit, Geld zu investieren und Gewinne zu erzielen. Sie können Ihr Geld auch auf andere Weise vermehren. Unter alternativen Anlagen versteht man alle Arten von Unternehmungen, die nicht zu den traditionellen Aktien- und Rentenanlagen gehören. Warum sollten Sie sich für alternative Anlagen entscheiden? Es ist ratsam, in andere Vermögenswerte zu investieren, die nicht direkt an die Entwicklung des Aktienmarktes gebunden sind. Dadurch wird die Volatilität des Portfolios eines Anlegers gemildert, er kann sich gegen negative Entwicklungen absichern und die Rendite seines Portfolios steigern.Im Folgenden finden Sie eine Liste von 5 alternativen Anlagen, die einige allgemein bekannte Vermögenswerte wie Immobilien und Edelmetalle abdecken, aber auch weniger bekannte Anlagemöglichkeiten wie Geld verdienen mit Leuten, die online Poker spielen , Online-Handel oder Equity Crowdfunding.Wenn es um nicht-aktiengebundene Investitionen geht, denken die meisten Menschen zuerst an Immobilien. Wohnimmobilien bieten eine gute Rendite, bergen aber auch erhebliche Risiken. Wenn Sie über zusätzliches Geld verfügen, erfordert der Kauf von Immobilien, insbesondere in Großstädten wie London, ein wenig Recherche oder fachkundige Beratung. Bei der Investition in Immobilien kaufen und besitzen Anleger Immobilien. Bei richtiger Vorgehensweise und guter Beratung können die Renditen sehr hoch sein, da der Eigentümer in der Regel nicht den gesamten Kaufpreis für die Immobilie zahlen muss. In der Regel wird eine Anzahlung auf eine bestimmte Immobilie geleistet, und die Bankfinanzierung übernimmt den Rest. Allerdings kann der Eigentümer nun die Mieteinnahmen und die Wertsteigerung der Immobilie erhalten. Hier kommt die Hebelwirkung ins Spiel.