1. Den Reichtum verteilen

2. Halten Sie Ihre Anlagerisiken im Gleichgewicht

3. Bauen Sie Ihr Portfolio weiter aus

Sobald Sie Ihr Portfolio aufgebaut haben, ist es wichtig, Ihre Investitionen regelmäßig zu überprüfen. Wenn Sie 10.000 $ investieren können, nutzen Sie das Dollar-Cost-Averaging, bei dem Sie sich der Volatilität des Kryptowährung Marktes sanft annähern, indem Sie über einen bestimmten Zeitraum denselben Geldbetrag investieren. Durch die Anwendung dieser Strategie werden Sie praktischer, d.h. selbst wenn es große Trends auf dem Krypto Markt gibt, werden Sie Ihre Strategie beibehalten, mehr Anteile zu kaufen, wenn die Preise niedrig sind, und weniger, wenn die Preise hoch sind, so dass Sie sicher sind, keine Pauschalbeträge zu kaufen und aus Angst, etwas zu verpassen oder zu lange zu warten, mitgerissen zu werden.







4. Wissen, wann man aussteigen muss

Behalten Sie den Kryptomarkt im Hinterkopf. So können Sie erkennen, dass sich die Kryptowährungen, in die Sie investieren, verändern. Ihre Investitionen sind auf Autopilot, aber es bedeutet nicht, dass Sie die Kräfte ignorieren, die die Krypto-Preise bewegen. Sie müssen sich dauerhaft mit Ihrer Krypto-Investition beschäftigen. Auf diese Weise wissen Sie, was zu tun ist, ob Sie aufhören müssen, um Ihre Verluste zu begrenzen, oder ob Sie verkaufen müssen, um zu anderen Kryptowährungen überzugehen.



5. Ein wachsames Auge auf Provisionen haben

Sie müssen wissen, dass Sie bei jedem Handel eine Provision zahlen müssen. Dies kann sich tatsächlich summieren, wenn Sie nicht das Beste aus Ihren Handelsmöglichkeiten ziehen. Behalten Sie wirklich ein wachsames Auge auf Ihre Investitionen. Seien Sie sich darüber im Klaren, was Sie zahlen und warum Sie es zahlen. Informieren Sie sich über die Änderungen bei Ihren Gebühren, damit Sie beim Abschluss von Geschäften immer im Hinterkopf behalten, dass Sie kein Geld durch Gebühren verlieren, die Sie nicht maximieren können.



Letztendlich hängt der Erfolg Ihrer Investition von Ihren gemeinsamen Bemühungen und Fähigkeiten ab, den Markt und seine Grundlagen zu studieren und die richtigen Strategien anzuwenden, um das Beste aus Ihren Handelsmöglichkeiten zu machen. (28.02.2023/ac/a/m)



Risikohinweis:



Bitcoin Thunderbolt ist kein Finanzberater oder Broker, sondern eine Marketing-Plattform, die Nutzer mit Partner-Brokern verbindet, die Finanzdienstleistungen wie Krypto-, Aktien-, Forex- und CFD-Handel anbieten. Bitte denken Sie daran, dass der Handel mit einem hohen Risiko verbunden ist und Verluste zu erwarten sind. Sie sollten nie mehr Geld investieren, als Sie zu verlieren bereit sind, und nur dann am Handel teilnehmen, wenn Sie über ein regelmäßiges Einkommen verfügen. Gehen Sie vor dem Trading stets Ihrer Sorgfaltspflicht nach und vergewissern Sie sich, dass der Ihnen automatisch zugewiesene Broker den lokalen Finanzvorschriften Ihres Landes entspricht.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.







