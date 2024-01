Wachstumsorientierte Unternehmen brauchen in verschiedenen Phasen Kapital zur Finanzierung

Klassische Finanzierung per Bankdarlehen oder Kredit

Private Equity und Venture Capital zur Kapitalbeschaffung

Gerade in unsicheren und sich schnell entwickelnden Märkten kann derartiges Beteiligungskapital eine attraktive Option sein, weil der initiale Erfolgsdruck zum Erreichen der Profitabilität oft etwas aufgeschoben werden kann.



Darüber hinaus bringen sich Private-Equity- und Venture-Capital-Anleger oft aktiv in ihre Investments ein, sofern sie ein Verständnis für die Branche haben oder allgemein strategische Ressourcen bieten können.



Joint-Ventures und strategische Partnerschaften eingehen

In volatilen Märkten kann die Gründung von Joint-Ventures oder die Bildung von strategischen Partnerschaften eine effektive Möglichkeit sein, Kapital im Austausch gegen Partizipationsrechte zu beschaffen. Oft ist eines der beteiligten Unternehmen deutlich erfahrener und finanzstärker, sodass die Neugründung hiervon profitieren kann.



Durch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen können außerdem Ressourcen geteilt und Risiken minimiert werden. Diese Partnerschaften können zudem weitere zusätzliche Finanzierungsquellen erschließen, denn ein kreditwürdiger Joint-Venture-Partner verfügt vermutlich über eine bessere Bonität bei Banken als ein frisch gegründetes Unternehmen.



Der Vorteil im Vergleich zum Private Equity oder Venture Capital liegt darin, dass beide Partner in der Regel noch stärker operativ am gemeinsamen Unternehmen arbeiten und keine Renditeerwartungen von externen Anlegern, z.B. eines Private-Equity-Fonds, erfüllt werden müssen.



Unternehmensanleihen für Wachstumsprojekte ausgeben

Unternehmen können Investitionskapital durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen. Diese Schuldtitel werden von Investoren erworben, die im Gegenzug regelmäßige Zinszahlungen und ein vollständiges Rückzahlungsversprechen bei Fälligkeit erhalten.



Unternehmensanleihen können eine kostengünstigere Alternative zu anderen Finanzierungsformen sein und ermöglichen es Unternehmen, Kapital aufzunehmen, ohne Anteile abgeben zu müssen. Dafür ist die Ausgabe von Anleihen aber deutlich komplizierter, weil das Anleihenkonzept durch die BaFin geprüft werden muss.



Eine weitere Option ist die Ausgabe von sogenannten Wandelanleihen. Dabei handelt es sich um hybride Finanzinstrumente, die sowohl Eigenschaften von Anleihen als auch Aktien besitzen. Sie bieten Investoren regelmäßige Zinszahlungen wie Anleihen, aber können unter bestimmten Bedingungen in Stammaktien umgewandelt werden.



Grundsätzlich ist die Ausgabe von Anleihen aber eine Finanzierungsstrategie, die eher von etablierten Unternehmen genutzt wird. Sowohl private als auch institutionelle Anleger könnten sehr hohe Zinserwartungen haben, wenn das Unternehmen noch jung und die Rückzahlung des Anleihebetrages somit fraglich ist.



Diversifizierung der Finanzquellen anstreben

Zum Abschluss gibt es noch einmal einen allgemeinen strategischen Rat, der von Unternehmern beherzigt werden sollte, die in verschiedenen Marktphasen liquide und wachstumsfähig bleiben möchten.



Gerade in unsicheren Märkten ist es wichtig, nicht von einer einzigen Finanzierungsquelle abhängig zu sein. Sowohl Gründer als auch etablierte Unternehmen sollten verschiedene Quellen in Betracht ziehen – darunter Eigenkapital, Bankdarlehen oder Venture Capital.



Durch eine breite Diversifizierung können Unternehmen ihre finanzielle Flexibilität erhöhen und besser auf Marktunsicherheiten reagieren. Der Rückzug von Investoren oder der Konkurs eines wichtigen Geldgebers kann massive Folgen haben, wie die Insolvenz der Signa Holding im letzten Jahr gezeigt hat.



Insbesondere sollte darüber nachgedacht werden, welche Finanzierungsformen in welcher Unternehmensphase zum Einsatz kommen. So kann der Bau eines Prototypen vielleicht mit einem klassischen Bankkredit durchgeführt werden, für den das gezeichnete Firmenkapital als Sicherheit ausreicht. Für langfristiges Wachstum ist aber vermutlich Wagniskapital im Tausch gegen Firmenanteile die bessere Wahl. (23.01.2024/ac/a/m)









