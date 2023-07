Tatsächlich stünden ausländische Direktinvestitionen auf der Prioritätenliste der Regierung, die zu deren Förderung auf steuerliche Anreize, die Entwicklung von Kompetenzen und die Erleichterung von Geschäftsabläufen setze. Was den letzten Punkt anbelange, so gebe es offenbar gute Fortschritte, zumindest laut dem jüngsten Ranking der Economist Intelligence Unit zum Geschäftsumfeld. Im Vergleich zum Vorjahr habe Indien 6 Plätze gutmachen können und sei damit einer der größten Aufsteiger und die einzige große Volkswirtschaft, der dies gelungen sei. Dabei seien die Fortschritte bei den meisten Parametern zu beobachten. Zwei wichtige Parameter seien zum Beispiel die technologische Bereitschaft und die Politik gegenüber ausländischen Investitionen. Ferner treibe die Regierung rund um den Globus die Verhandlungen über Handelsabkommen voran. Das werde sich auf das Verarbeitende Gewerbe auswirken. Seine Bedeutung und sein Anteil am BIP würden weiter zunehmen. Zudem rechne Weyerer mit einer allmählichen Aufwärtsverschiebung der Fertigerzeugnisse in der Wertschöpfungskette, sodass das Verarbeitende Gewerbe das Potenzial habe, künftig deutlich mehr zur Bruttowertschöpfung beizutragen.



Für den Binnenmarkt werde erwartet, dass die Nachfrage in den Städten und auf dem Land insgesamt zunehmen werde. Bis 2030 dürfte sich der Einzelhandelsmarkt gegenüber 2018 etwa verdoppeln. Damals hätten die Einzelhandelsausgaben ihren letzten Höhepunkt erreicht, bevor sie während der Pandemie eingebrochen seien. Seitdem habe sich der Aufschwung vor allem in den Städten vollzogen, aber der Konsum im ländlichen Raum werde im kommenden Wahlzyklus ein wichtiges Thema sein, da die Landwirtschaft nach wie vor einen großen Teil der Wirtschaft ausmache. Die Regierung habe bereits Programme zur Unterstützung der Landwirte und der lokalen ländlichen Gemeinschaften auf den Weg gebracht.



Dank guter Umsatzsteuereinnahmen habe die Regierung ihre Haushaltsziele in diesem Jahr bisher weitgehend erreicht. Die Devisenreserven eien seit der Corona-Krise erfreulich stark angewachsen und würden sich wieder in der Nähe der Allzeithochs befinden. Weyerer gehe davon aus, dass sich die Einnahmen aus der Umsatzsteuer mit der allgemeinen Inlandsnachfrage verbessern würden. Das sollte der Regierung bei der Haushaltskonsolidierung zugutekommen. Außerdem sei das Leistungsbilanzdefizit zurückgegangen und dürfte sich 2024 weiter verringern, wodurch die Devisenreserven ansteigen könnten. Und schließlich sei die Auslandsverschuldung Indiens mit rund 20% des BIP im Vergleich zu den Industrieländern niedrig. In den USA mache sie etwa 100% des BIP aus, in Deutschland 170% und in Italien 130%.



Interessant für Anleger sei die Entwicklung der Zinssätze, insbesondere vor dem Hintergrund von El Niño, der die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben könnte, und der jüngsten Drosselung der Ölproduktion durch Saudi-Arabien. Die indische Zentralbank (RBI) habe klar gesagt, dass die Senkung der Inflation auf 4% eine absolute Priorität bleibe. Dennoch sei der Zinssatz kürzlich bei 6,5% belassen worden, was den Markterwartungen entsprochen habe. Ein genauerer Blick offenbare jedoch, dass die Inflation im April bereits ein Zweijahrestief erreicht hab, und dieser allgemeine Trend decke sich mit dem Rest der Welt. Weltweit würden die Zinssätze möglicherweise nicht auf das extrem niedrige Niveau des vergangenen Jahrzehnts zurückkehren, und Indiens fiskalische Umsicht dürfte mittelfristig belohnt werden, da die aktuellen Zinssätze weiterhin hoch seien. Kurz gesagt: Die makroökonomische Situation Indiens unterscheide sich deutlich von der vieler anderer Länder und rechtfertigt andere Bewertungen. Daher könnten diese Unterschiede durchaus bestehen bleiben oder sich sogar noch vergrößern, wenn das makroökonomische Gefälle weiter zunehme.



Zusammengefasst: Indische Aktien seien derzeit nicht günstig, aber sie seien auch nicht teuer, wenn man die strukturellen Trends berücksichtige. Dazu würden ein günstiges fiskalisches Umfeld, eine steigende Leistungsfähigkeit des Verarbeitenden Gewerbes und natürlich positive Rahmenbedingungen für den privaten Konsum gehören. Was die kurzfristigere Entwicklung angehe, so beobachte man ein sich rasch verbesserndes Geschäftsumfeld, Regierungsreformen, ein gesundes Kreditwachstum und sehr starke Einkaufsmanagerindices, außerdem Aktienmärkte, die sich für den Zeitraum seit Jahresbeginn gerade ins Plus gedreht hätten. (19.07.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts der jüngsten globalen Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf die Bankenturbulenzen in den USA und Europa, ist Indiens strukturelle und fundamentale Situation recht gut, so Marcus Weyerer, CFA, Senior ETF Investment Strategist bei Franklin Templeton ETFs EMEA.Seit der Talsohle im März hätten sich die indischen Aktien erholt, wenngleich sie immer noch schlechter abschneiden würden als das allgemeine Schwellenländeruniversum. "Wachstum, Inflation, Geldpolitik, eine reformorientierte Regierung und ein starker Bankensektor lassen uns jedoch optimistisch für die Zukunft sein", so Weyerer. In Zahlen heiße dies: Derzeit würden die Erwartungen für das BIP-Wachstum im Jahr 2023 für Indien bei 5,9%, für die USA bei 1,1%, für Europa im negativen Bereich und für China bei einem Wachstum von 5,2% liegen. Die prognostizierte durchschnittliche Gesamtwachstumsrate für die nächsten fünf Jahre liege bei 6,1% und übertreffe damit deutlich diejenige von China.Die Kapitalausstattung der indischen Banken sei sehr gut und die Eigenkapitalkoeffizienten würden deutlich über den regulatorischen Anforderungen liegen, die tendenziell etwas konservativer seien als Basel III. Auch die Bilanzen der Banken stünden im Allgemeinen sehr gut da. Das Kreditwachstum sei kräftig und die Menge notleidender Vermögenswerte halte sich in Grenzen. Die ausländischen Forderungen gegenüber indischen Banken seien auf einem deutlich niedrigeren Niveau als beispielsweise bei Banken in den USA oder in Großbritannien. "Dadurch ist das Land noch weniger anfällig für einige der globalen Probleme, die wir derzeit erleben", so Weyerer.