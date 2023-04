Analyse der Top Kryptowährungs-Token: 5 Gründe, warum MCADE in die Höhe schießen könnte

Was ist Metacade?

Das Projekt zielt auch darauf ab, ein zentraler Knotenpunkt für die Web3-Community zu werden. Investoren, Unternehmer und Spieler können gleichermaßen einen Blockchain-Service finden, der ihren Bedürfnissen entspricht, denn Metacade wird seine Community mit Kryptowährung belohnen und gleichzeitig die neuesten Trends im Bereich der Blockchain-Games präsentieren.



Wie integriert MCADE den höchsten Nutzwert von Kryptowährungen?

MCADE-Tokens werden zur Auszahlung von Belohnungen in der Metaverse-Arkade verwendet. Token können auch gestaked werden, um ein passives Einkommen auf der Plattform zu erzielen oder um Stimmrechte bei Vorschlägen der Projektleitung zu erhalten.



Die Spieler können aus einer großen Auswahl an verschiedenen Arcade-Spielen wählen, die entweder zwanglos oder wettbewerbsorientiert gespielt werden können. Durch Compete2Earn veranstaltet Metacade Online-Turniere, bei denen die Spieler gegeneinander antreten können, um die Chance auf große Kryptopreise zu erhalten.



Mit der Funktion Create2Earn werden Ersteller von Inhalten für ihre Beiträge zur Community belohnt. Dies kann das Veröffentlichen von Spielkritiken, das Teilen von Alpha oder die direkte Interaktion mit anderen Mitgliedern sein. Als Gegenleistung für den geteilten Wert können die Ersteller von Inhalten MCADE-Token verdienen.



Darüber hinaus wird Metacade offene Stellen für Blockchain-Projekte ausschreiben. Dies kann jedem helfen, seine Karriere in der Blockchain zu starten, denn die Jobbörse wird sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitstellen bei den Partnerprojekten von Metacade umfassen. Gamer können sich sogar als Beta-Tester für brandneue P2E-Spiele bewerben, noch bevor diese offiziell veröffentlicht werden.



Kann MCADE im Jahr 2023 $0,50 erreichen?

MCADE könnte die beste Kryptowährung sein, die man jetzt kaufen kann, denn der Kurs wird in den kommenden Monaten und Jahren nach oben schießen. Experten prognostizieren eine explosionsartige Entwicklung nach den bevorstehenden Börsennotierungen, die MCADE noch vor Jahresende auf 0,50 $ steigen lassen könnte.



Für Anleger, die am Presale teilgenommen haben, könnte diese Kursentwicklung zu einem 20-50fachen Gewinn führen. Für alle, die es verpasst haben, bietet die UniSwap-Börsennotierung am 6. April eine letzte Chance, sich auf dem Preisniveau von $0,022 zu beteiligen, bevor MCADE an den CEXs eingeführt wird.



Die beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann? Warum MCADE einen Kauf wert ist

MCADE hat aufgrund des Wertes, der in der Projekt-Roadmap vorgeschlagen wird, große Aufmerksamkeit erregt. Dies hat zu einer beträchtlichen Menge an Investitionen während des Presale geführt, während der Token noch immer nicht an den Börsen für digitale Vermögenswerte eingeführt wurde - was ihn zu einer der potenziell besten Kryptowährungen macht, die man jetzt kaufen kann, um sich auf zukünftige Kursbewegungen vorzubereiten.



Mit dem nächsten Krypto-Bullenmarkt vor der Tür und den großen Erfolgen von MCADE könnte sich das Metacade-Projekt im Laufe der Zeit zu einem der besten Kryptowährungs-Metaversen entwickeln. Auf dem aktuellen Kursniveau ist Metacade sicherlich eine gute Ergänzung für jedes Anlageportfolio. (04.04.2023/ac/a/m)



