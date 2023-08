Kreditanfragen werden in der Schufa erfasst

Kreditanfrage ist eine verbindliche, Konditionsanfrage eine unverbindliche Anfrage





Kreditanfragen sind personalisiert, es werden also persönliche Daten erhoben, die Konditionsanfrage ist meist anonym, beispielsweise über die Nutzung eines Vergleichsrechners





häufige und viele Kreditanfragen bei mehreren Banken können die Bonität verschlechtern und zur Ablehnung führen, bei der Konditionsanfrage ist das nicht der Fall

Welche Informationen werden für eine Kreditanfrage benötigt?

Ziel der Bank, die der anfragenden Person Geld leihen soll, ist es einen kohärenten Überblick über die finanzielle Situation zu erlangen. Demzufolge muss die anfragende Partei natürlich verschiedene Unterlagen bereitstellen: Allen voran Gehalts- und Einkommensnachweise, normalerweise wenigstens der letzten drei Monate. Des Weiteren verlangen die meisten Banken noch Kontoauszüge der letzten sechs Monate. Bestehen weitere Einnahmen, zum Beispiel durch Vermietung, Anleihen oder Kindergeld, sind diese ebenfalls für die letzten Monate nachzuweisen.



Bei den eben erwähnten Unterlagen handelt es sich um den Nachweis von Einkommen, dem gegenüber zu stellen sind die Ausgaben - zum Beispiel für Unterhalt, bereits laufende Darlehen oder einfach fixe, wiederkehrende Kosten wie für Versicherungen und Miete. In der Summe sollte zwischen beiden Seiten natürlich ein Überhang auf der Einnahmen-Seite bestehen - denn dieser wird anschließend genutzt, um fristgerecht und in voller Höhe die vereinbarten Kreditraten zu tilgen. Wenn die Bank hingegen feststellt, dass nach aktuellem Stand schon mehr Geld ausgegeben als eingenommen wird und folglich gar kein Puffer mehr zur Tilgung vorhanden ist, wird es auch mit der Bewilligung schwierig.



Verwendungszwecke, sofern vorhanden, korrekt kategorisieren

Einige Darlehen sind zweckgebunden - dann wird das Geld beispielsweise zur Finanzierung des Autos, dem Bauvorhaben, zur Umschuldung oder für den Immobilienerwerb ausgegeben. Bei einem gewöhnlichen Ratenkredit mit niedriger Kreditsumme ist die Verwendung dessen typischerweise frei.



Wer eine Kreditanfrage stellt sollte daher darauf achten, dass er vorab den korrekten Kredit dafür ausgewählt. Die Konditionen einer Baufinanzierung sind beispielsweise oftmals etwas besser als für einen nicht zweckgebundenen Kredit, da die Bank bei Nicht-Zahlung die Möglichkeit hat die Immobilie zu pfänden und dadurch ihr geliehenes Geld wieder hereinbekommt. Selbiges gilt für die Autofinanzierung, wo der Fahrzeugbrief zum besicherten Gegenstand wird.



Wird hingegen ein verwendungsfreier Kredit zum Beispiel für die Anschaffung einer neuen Waschmaschine aufgenommen, ist diese natürlich nicht pfändbar.



Wie beurteilt die Bank ganzheitlich die Bonität/Kreditwürdigkeit?

Wer im Internet einen Kreditvergleich durchführt, der bekommt noch nicht explizit ein Angebot unterbreitet, sondern lediglich einen Überblick über zu erwartende Konditionen - ein tatsächlich verbindlich ausgestelltes Kreditangebot einer Bank kann sich davon aber in Einzelfällen unterscheiden. Jede Person sollte deshalb schon vorab nicht versuchen zu mogeln, sondern Angaben wahrheitsgemäß hinterlegen, denn später geprüft werden diese sowieso.



Banken achten auf eine Reihe von Dingen, die dann ganzheitlich die Bonität des angehenden Kreditnehmers ergeben. Einnahmen und Ausgaben haben daran, wie bereits zuvor erwähnt, einen besonders großen Anteil. Es können aber noch einige andere Faktoren eine Rolle spielen.



Das wären beispielsweise laufende Verträge (Handyverträge, Versicherungsverträge, Ratenkäufe und Co.). Da wird geprüft, wie gut die Zahlungsmoral der anfragenden Person ist. Idealerweise sollten natürlich alle Kosten solcher Verträge jeden Monat in vollständiger Höhe und fristgerecht gezahlt werden. Wer eine Rate vom Ratenkauf des letzten Sofas verpasst, bekommt das mit negativen Auswirkungen in der Schufa dokumentiert.



Auch die Zahl von Bankverbindungen und Kreditkarten kann sich negativ auswirken - vor allem bei zu vielen oder immer nur kurz bestehenden Bankverbindungen. Kreditkarten haben tendenziell eine positive Auswirkung auf die Bonität, sofern keine Teilzahlung genutzt wird und alle Beträge immer vollständig und fristgerecht gezahlt werden. Der auf ein Konto gewährte Dispokredit wirkt sich auf die Schufa-Score positiv aus - sofern er nie genutzt wird. Dabei gilt: Je höher der nie genutzte Verfügungsrahmen des Dispokredits, desto besser auch die davon abgeleitete Bonität.



Geoscoring wird von Verbraucherschützern kritisch gesehen - ist aber durch den Gesetzgeber gestattet

Vor der Kreditanfrage sollten Privatpersonen wissen, dass sogar deren Wohnlage in die Bonitätsprüfung einfließt - in Grünewald in positiver, in einem Brennpunkt im Ruhrpott in negativer Form. Das wird von Verbraucherschutzorganisationen zwar kritisiert, der Gesetzgeber erlaubt es aber. Positiv wird außerdem angesehen, wenn eine Privatperson lange Zeit an einem festen Wohnort wohnt und diesen nicht ständig wechselt.



Fazit: Die eigene Bonität ist ein wichtiges Gut - das es zu schützen gilt

Kommt man tatsächlich einmal in die Situation, einen Kredit anfragen zu müssen, ist es gut zu wissen, was die eigene Bonität beeinflusst. Des Weiteren ist von größter Wichtigkeit den Unterschied zwischen der Schufa-neutralen Konditionsabfrage und einer Kreditanfrage zu kennen. Außerdem sollte jeder auch in der Lage sein unseriöse Kredite zu identifizieren - und Kredite am besten nur bei vertrauenswürdigen Instituten anfragen. (25.08.2023/ac/a/m)









