ALSO: Schweizer Webshop für die globale ITK-Branche

cyan AG: Es geht nichts mehr ohne IT-Sicherheit

Die einzige Möglichkeit, sich bestmöglich gegen Hacker und Datendiebe zu wehren, besteht im Stärken der eigenen IT-Sicherheit und im Hochziehen von möglichst unüberwindbaren Firewalls. Unternehmen wie die cyan AG (ISIN DE000A2E4SV8 / WKN A2E4SV) profitieren von den verstärkten Investitionen in sichere Software und IT-Systeme. Das Unternehmen, dessen AG in München sitzt, entwickelt externe resiliente Cybersecurity-Lösungen und Plattformen für Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche und deren Endkunden.



Außerdem betreibt cyan ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, um Trends und Gefahrenpotenziale in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Neben der Telekom-Branche bildet die Versicherungs- und Finanzsparte ein weiteres relevantes Anwendungsfeld für das IT-Sicherheitsunternehmen. Einstiegspreis am 15. November 2023: 1,18 EUR.



Logitech: Die Kurs-Kraft der Maus

Womit haben Sie gerade diesen Artikel geklickt und gescrollt, wenn sie nicht gerade per Smartphone unterwegs waren? In vielen Fällen könnte das eine Maus und/oder eine Tastatur von Logitech gewesen sein. Das Schweizer Unternehmen entwickelt seit rund 40 Jahren Produkte für digitale Anwendungen – für Büroarbeiter, Streamer, Online-Gamer oder Video-Aficionados. Zu den Marken von Logitech gehören Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones und Streamlabs. Das Schweizer Unternehmen dürfte auch im Jahr 2024 vom weiteren Aufschwung bei digitalen Endgeräten und Anwendungen profitieren. Einstiegspreis am 15. November 2023: 74,46 CHF.



AT&S AG: Führender europäischer Leiterplattenhersteller hat sich prächtig erholt

Die AT&S, Austria Technologie & Systemtechnik AG (ISIN AT0000969985 / WKN 922230), ist einer der führenden Leiterplattenhersteller in Europa und Indien und maßgeblich in China engagiert. Das Unternehmen produziert dünne, hochkomplexe Leiterplatten und ist mit seinen Produkten zentraler Schlüssellieferant für die gesamte mobile Telekommunikation. Leiterplatten sind das Herzstück im Inneren jedes Mobiltelefons. Fast jedes vierte Handy in Europa ist nach Unternehmensangaben mit einer Leiterplatte von AT&S ausgestattet. Das volatile wirtschaftliche Umfeld hat dem Unternehmen wie vielen Tech-Firmen zugesetzt. Doch im Gegensatz zu manch anderem global vernetzten Hightech-Unternehmen hat AT&S seine Hausaufgaben früher erledigt. CEO Andreas Gerstenmayer: "Wir haben rechtzeitig Effizienz- und Kostenoptimierungsprogramme eingeleitet. Die Maßnahmen greifen nicht nur schneller als geplant, sie haben vor allem die Ertragssituation deutlich verbessert." Das steigert die Kursfantasie für 2024. Einstiegspreis am 15. November 2023: 24,44 EUR. (15.11.2023/ac/a/a)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Smarte Erfindungen gibt es in der ITK-Industrie zuhauf. Doch wie finden die zukunftsweisenden Produktideen ihre Massenproduzenten und vor allem die Abnehmer in Industrie und unter den Endkunden? Die ALSO Holding AG ( ISIN CH0024590272 WKN A0JJW1 ) aus der Schweiz bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. Über den Webshop und den Cloud Marketplace bietet das Unternehmen den Zugang zu Waren und Dienstleistungen von mehr als 700 Herstellern in mehr als 1.450 Produktkategorien. Hinzu kommen sehr gute Netzwerke in die Bereiche Logistik, Finanzen und IT-Services. "Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT-Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand", heißt es auf der Website. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe aus Düsseldorf, Deutschland.Im Zuge des Ukraine-Konflikts hat die Zahl der Cyber-Angriffe auf Unternehmen einen neuen negativen Höhepunkt erreicht. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kommt mit seinen Warnungen kaum mehr hinterher. Aktuelle Attacken wie beispielsweise auf die deutsche Hotel-Kette Motel One zeigen: Unternehmen und Private sind gleichermaßen betroffen. Laut BSI reihen sich auch immer mehr politisch motivierte Akteure ein.