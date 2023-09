Was sind Dividenden?

Wie lässt sich die Dividendenrendite berechnen?

Die Dividendenrendite für die Aktien beträgt in unserem Beispiel 5 %.



Vorteile von Dividendenaktien

Dividendenaktien bieten eine Vielzahl von guten Gründen zur Investition. Hierzu zählen unter anderem eine passive Einkommensquelle, Sicherheit in wirtschaftlich schweren Zeiten und eine Vielzahl von Wachstumsmöglichkeiten.



Shanna Strauss-Frank, Network Development Manager bei Freedom Finance Germany, sagt hierzu Folgendes: "Die Investition in Dividendenaktien kann für viele Anleger eine attraktive Strategie sein und hat ihre Vorteile. Es lohnt sich, einige davon in Betracht zu ziehen:



Stabile Einnahmequelle: Dividendenaktien bieten Anlegern eine regelmäßige Einnahmequelle in Form von Dividendenzahlungen. Dies kann besonders attraktiv für diejenigen sein, die eine stabile Einkommensquelle suchen, beispielsweise Rentner oder Einzelpersonen, die ihr Einkommen steigern möchten.



Potenzial für Wachstum und Kapitalzuwachs. Viele Unternehmen, die Dividenden ausschütten, sind gut etabliert und finanziell stabil. Die Investition in diese Unternehmen kann sowohl das Potenzial für Dividendenerträge als auch für Kapitalzuwachs bieten, wenn der Aktienkurs im Laufe der Zeit steigt.



Der Aufzinsungseffekt: Die Reinvestition von Dividenden kann zu einem Aufzinsungseffekt führen, bei dem mit reinvestierten Dividenden mehr Aktien gekauft werden, was in der Zukunft zu noch höheren Dividendenzahlungen führt. Langfristig kann dieser Zinseszins die Gesamtrendite deutlich steigern.



Widerstandsfähigkeit bei Marktabschwüngen. Unternehmen, die Dividenden zahlen, sind bei Marktabschwüngen oft stabiler und widerstandsfähiger. Ihre Fähigkeit, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten regelmäßige Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten, kann als Puffer gegen Marktvolatilität dienen.



Wachstumspotenzial: Einige Unternehmen haben eine Erfolgsbilanz bei der Steigerung ihrer Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit. Durch die Investition in solche Unternehmen profitieren Anleger von steigenden Dividendenerträgen, die die Inflation ausgleichen und von einer potenziell steigenden Kaufkraft."



Vorsicht bei zu hohen Dividenden

Zu hohe Dividendenrenditen können ein Warnzeichen sein. Oftmals deuten sie auf eine ungewöhnlich hohe Dividendenausschüttung hin, die möglicherweise nicht nachhaltig ist. Bei der Wahl des Unternehmens können hohe Dividendenausschüttungen ein wichtiger Faktor sein, jedoch sollten Sie auf die Gesamtleistung des Unternehmens achten.



Prüfen Sie die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, um sicherzustellen, dass es in der Lage ist, solch hohe Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten. Eine sorgfältige Analyse der Unternehmensberichte und Finanzkennzahlen ist unerlässlich, um mögliche Risiken bereits im Vorfeld auszuschließen.



So viel Geld können Sie mit Dividenden im Jahr 2023 verdienen

Eine grobe Faustregel besagt, dass eine Dividendenrendite von etwa 2 % bis 6 % als realistisch angesehen werden kann. Allerdings ist diese Spanne keineswegs fix und kann je nach Situation stark variieren.



Wenn Sie auf Nummer Sicher gehen möchten, empfiehlt es sich, die besten Dividendenaktien eines starken Indizes, wie beispielsweise des S&P 500, zu ermitteln. Der S&P 500 enthält die stärksten Großunternehmen, die an amerikanischen Börsen gelistet sind. Wie sich zeigt, nehmen die Dividendenausschüttungen auch hier Jahr für Jahr zu.



Ein weiterer guter Grund, das Anlageportfolio neu auszurichten, um ein stabiles, passives Einkommen zu generieren. (06.09.2023/ac/a/m)



(Abbildung: Yardeni Quick Takes)





