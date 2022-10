Linde steigt aus: droht jetzt die Talfahrt?

Aktien des Münchner Traditionsunternehmens nur noch in NW

Vorstandschef Sanjiv Lamba lässt Aktionären das letzte Wort

Alternativen sind Air Liquide, Air Products und D2T

DAX vor unsicherer Zukunft – Linde steigt aus

Linde will nach Irland





Linde CEO Sanjiv Lamba, Quelle:linde.com

Linde wächst schneller als der DAX

Linde Aktie wird künstlich begrenzt

Bernstein setzt Kursziel für Air Liquide rauf

Aktie von Air Products & Chemicals

Das Unternehmen, das unter anderem Argon, Stickstoff und Sauerstoff im Kleintank liefert, ist seit mehr als 80 Jahren tätig. Air Products gilt als weltweit führender Anbieter von Prozesstechnologie und Anlagen für Flüssigerdgas, so ein Online-Portal für erneuerbare Energie.







Allein am Mittwoch stieg die Aktie um 1,99 % auf 251,30 € und war damit eine gute Alternative zur Linde-Aktie.



Bloomberg Investoren Dashboard für Krypto: Dash 2 Trade

Es gibt sicherlich mehrere vielversprechende Kryptowährungen am Markt, aber Dash 2 Trade hat in den letzten Tagen für begeisterte Reaktionen gesorgt und dazu geführt, dass sich immer mehr Trader vom Aktienmarkt in den Kryptomarkt orientieren. Schlechte Nachrichten vom DAX, wie die über den Ausstieg des Linde-Konzerns, verunsichern zusätzlich.



Dash 2 Trade widmet sich der Analyse von Vermögenswerten und verhilft Anfänger zu umfangreichem Trading-Wissen. Mit Indikatoren, Künstlicher Intelligenz, Chartanalysen, Marktstimmung und vielem mehr ist es möglich, Kauf- und Verkaufssignale vom Krypto-Markt zu erhalten. Der $D2T-Coin ist im Pre-Sales verfügbar und damit jetzt besonders günstig erhältlich.



Dash 2 Trade ist das Bloomberg Investors Dashboard für den Kryptomarkt!

Fazit:

Die Linde Aktie wird wohl den DAX verlassen, auch wenn das am Ende die Aktionäre noch entscheiden müssen. Der Plan, die neu zu gründende Holding ins Steuerparadies Irland zu verlegen, dürfte dies noch unterstützen. Ebenso die Tatsache, dass die Linde Aktie schneller wächst als der DAX und mit dem Ausstieg vom Frankfurter Parkett diese Regelung zukünftig wegfällt.



Anleger sollten jetzt entscheiden, ob Sie das Risiko eingehen und Linde Aktien behalten, oder jetzt schnell verkaufen, bevor der Kurs weiter abrutscht. Überdurchschnittliche Gewinne sind ja aufgrund der DAX-Begrenzung nicht bei Linde zu erwarten. Aber es gibt abseits des klassischen Finanzmarktes tolle Alternativen, die unterschiedliche Zielgruppen und Vorlieben ansprechen. (28.10.2022/ac/a/d)



Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und Digitalisierung bieten ihr den perfekten Background, um über Anwendungsfälle der Distributed-Ledger-Technologie in der globalen Industrie und Wirtschaft zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in den Krypto-Markt und kann so aus erster Hand über die Finanzmärkte und ihre Entwicklungen und Herausforderungen berichten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



