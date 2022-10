Meta-Aktie fällt und fällt – jetzt nur noch knapp über 100 €

Innerhalb eines Jahres verliert die Aktie 2/3 ihres Wertes

Druck auf Mark Zuckerberg wächst – zerplatzt Metaverse-Blase?

1 Jahr Meta und der Kurs gibt weiter nach

Krieg Inflation Konkurrenz

Meta hat Probleme und die sind immens!

© Josh Edelson/AFP/Getty Images

"Net Income: mit 6,69 Milliarden US-Dollar ist es der erste Umsatzrückgang seit dem Börsengang 2012"

Generation Z zieht es eher nach TikTok

Facebook-Werbeeinnahmen brechen ein

Facebook kopiert nur, anstatt zu entwickeln





Mit den Tests versucht Facebook Marktanteile seiner stärksten Konkurrenten zurückzugewinnen. Neben TikTok sind das auch BeReal, die App, die gerade erst mehr Downloads hatte als Instagram. (August 2022)



Doch wenn so starke Influencer wie Kardashian und Jenner sich negativ darüber äußern, dürfte sich der Erfolg zumindest in naher Zukunft in Grenzen halten.



Es bleibt abzuwarten, ob es Facebook doch noch gelingt, eigene Innovationen ins Netz zu stellen.



Quelle: https://appfigures.com/resources/insights/20220826?f=1



Fazit: Wie viele andere Tech-Giganten auch leidet Facebooks Meta natürlich unter den geopolitischen Bedingungen. Man muss sich aber auch kritisch fragen, ob ein Investment bei Meta oder anderen Tech-Giganten auf lange Sicht für den Vermögensaufbau geeignet ist. Vor allem Kleinanleger aus dem privaten Sektor, die nicht Tausende in ein Unternehmen investieren können, sind auf Renditen angewiesen.



Dash 2 Trade ist eine der Alternativen, genauso wie IMPT. Die neuen Kryptowährungen könnten noch 2022 explodieren und so auch bei geringem finanziellen Investment Gewinne abwerfen. (28.10.2022/ac/a/n)



Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und Digitalisierung bieten ihr den perfekten Background, um über Anwendungsfälle der Distributed-Ledger-Technologie in der globalen Industrie und Wirtschaft zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in den Krypto-Markt und kann so aus erster Hand über die Finanzmärkte und ihre Entwicklungen und Herausforderungen berichten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Dash 2 Trade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.







