Weltweit sei in vielen Industrieländern eine Alterung der Bevölkerung zu beobachten. Während die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen würden, gebe es in vielen Ländern nicht genügend junge Menschen, um sie auf dem Arbeitsmarkt zu ersetzen. Diese Situation habe sich durch die Pandemie noch verschärft, da seit dem Jahr 2020 eine große Zahl von Menschen aufgrund von Frühverrentung oder Langzeitkrankheit aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sei. Dieser Arbeitskräftemangel könnte erhebliche Auswirkungen auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum haben, da die Löhne steigen würden. In diesem Umfeld würden die Unternehmen mehr für und produktivitätssteigernde Technologien wie Robotik, Automatisierung und KI ausgeben müssen, während die Arbeitnehmer höhere Lohnerhöhungen fordern würden, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen.



Wesentliche Erkenntnisse:



- Die globale Lieferkette sei von verschiedenen Bedrohungen betroffen. Unternehmen würden ihre Produktion immer mehr in näher gelegene Regionen (Reshoring) verlagern.



- Die Pandemie habe den langfristigen Inflationsdruck erhöht und die Spannungen zwischen China und dem Westen verschärft.



- Der Strukturwandel in der Wirtschaft beschleunige die Energiewende, indem er die Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen zugunsten erneuerbarer Energien verringere.



- Politische Entscheidungsträger weltweit würden Gesetze, Subventionen und Steuern nutzen, um den Wandel voranzutreiben.



- Durch die jüngsten geopolitischen Spannungen müssten sich Länder dringend von ihrer Abhängigkeit von traditionellen Energieträgern lösen. Die Bereitschaft, die Energiewende voranzutreiben, habe zugenommen.



- Technologische Innovation werde ein Schlüsselfaktor im langfristigen Kampf gegen den Klimawandel sein. Investitionen in grüne Technologien und die erforderliche Infrastruktur würden in den kommenden Jahren zunehmen.



- Der demografische Wandel führe zu einem Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt.



- Der steigende Inflationsdruck und der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt würden weitere Herausforderungen darstellen. (20.12.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - In den letzten Jahren haben sich die drei "Ds" - Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie - zu Megatrends entwickelt, die auch im Jahr 2024 einen disruptiven Effekt auf die Aussichten und den Investitionsansatz der Anleger:innen haben werden, so die Experten von Schroders.Insgesamt würden die drei "Ds" die Investmentlandschaft neu gestalten. Das Verständnis der drei "Ds" - wie sie sich auf die Weltwirtschaft auswirken würden, welche Bedeutung sie für die Volatilität an den Märkten hätten und wie aktive Anleger:innen ihre Vermögenswerte optimal allokieren sollten - dürfte ein Schlüssel sein, um zu verstehen, was als Nächstes komme und wo die Chancen liegen würden.DeglobalisierungDer jahrzehntelange Globalisierungsprozess gehe zu Ende, da die Welt immer protektionistischer werde, wodurch sich attraktive Chancen näher am eigenen Land ergeben würden. Wie verwundbar globale Lieferketten seien, hätten Covid-19 und die Lockdowns im Jahr 2020 gezeigt. Insbesondere Abhängigkeiten von China seien schmerzhaft bewusst geworden. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, die bereits vor der Pandemie bestanden hätten, hätten sich weiter verschärft, was diese Risiken noch erhöht und die Inflation beschleunigt habe.Als Reaktion auf diese Störungen entstehe eine neue internationale Dynamik: Multinationale Unternehmen würden ihre Produktionsstandorte diversifizieren und die Produktion näher an ihre Heimatländer verlagern. Dieser Prozess werde als Reshoring bezeichnet. Der Trend bedeute eine Abkehr vom globalisierten Modell der erweiterten Lieferketten, das den internationalen Handel in den letzten Jahrzehnten bestimmt habe.Die Reaktionen der Regierungen und des Privatsektors auf den Klimawandel hätten sich in den letzten Jahren beschleunigt. Die Ergebnisse der COP28 würden erwarten lassen, dass sich der Übergang zu klimafreundlichen Alternativen weiter beschleunigen werde, da Länder mit zunehmenden physischen Schäden aufgrund steigender Temperaturen und unbeständigerem Wetter konfrontiert seien.Die einzelnen Länder dürften die Dekarbonisierung der Stromerzeugung nun zügig vorantreiben, da die Emissionen in den nächsten sieben Jahren um mehr als 40% gesenkt werden müssten - ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen bis 2050. Der Übergang zu Netto-Null-Emissionen sei ein zentrales neues Strukturmerkmal für die Weltwirtschaft, da er einen radikalen Wandel sowohl im Energiesystem als auch in anderen zentralen Wirtschaftssektoren erfordere.Demografie