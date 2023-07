Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, stuft die 3U HOLDING-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und erhöht sein Kursziel von 2,20 Euro auf 3,00 Euro, das sich fortan, wie beschrieben, zu gleichen Teilen aus seinem DCF- und SOTP-Modell zusammensetzt. (Analyse vom 18.07.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (18.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die 3U HOLDING AG habe jüngst ihre neue Mittelfriststrategie vorgestellt, die eine konsequente Fokussierung auf die bestehenden Aktivitäten innerhalb der drei Megatrends und eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik durch gezielte Akquisitionen vorsehe.Erste Übernahmen könnten in 2023 erfolgen; IPO der Online-Handel-Tochter Selfio bis '25: Im Rahmen der Präsentation habe das Management eine detaillierte Timeline veröffentlicht, die zunächst die Akquisition eines Managed-Services-Anbieters im ITK-Bereich sowie zwei Übernahmen komplementärer UN im SHK-Segment vorsehe. Bis 2026 strebe 3U (unter Einbezug von M&A) einen SHK-Umsatz von mind. 150 Mio. Euro sowie ein IPO bzw. PE-Exit im SHK-Online-Handel an. Das mittelfristige EBITDA-Margenziel des Segments liege bei 8% und solle insbesondere durch M&A-Synergien und einen verbesserten Produktmix (Launch des ThermCube's und Steigerung des Eigenmarkenanteils) erreicht werden. Im Falle eines IPO's dürfte 3U nach Erachten des Analysten weiterhin Mehrheitsaktionär bleiben und die Tochter Selfio mit den Erlösen weitere Übernahmen finanzieren.Das SHK-Akquisitionsvolumen habe das Management auf 80-100 Mio. Euro beziffert, wobei die Finanzierung durch Eigenmittel oder Selfio-Anteile erfolgen solle. Neben dem SHK-Segment solle auch der Bereich Erneuerbare Energien durch das Repowering der Windparks Langendorf und Klostermoor sowie der Entwicklung mehrerer neuer Parks deutlich ausgebaut werden. Insgesamt plane 3U eine Steigerung der Leistung von aktuell 53 MW auf 150 bis 200 MW. Davon dürften mittelfristig 64 MW aus dem Repowering, 10 MW aus dem Bestands-PV-Park Adelebsen, knapp 15 MW aus Roge und die verbleibende Leistung aus den neuen Projektentwicklungen resultieren.Im Rahmen des Round Tables habe der Vorstand ebenfalls eine Indikation in Bezug auf das Wertpotenzial der einzelnen Segmente gegeben, das sich unter Berücksichtigung von M&A-Transaktionen und einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von über 220 Mio. Euro konzernweit bis Ende 2026 auf 510 bis 620 Mio. Euro belaufen solle. Hiervon sollten 300 bis 350 Mio. Euro auf den SHK-Online-Handel, 150 bis 200 Mio. Euro auf die Renewables-Aktivitäten und 60 bis 70 Mio. Euro auf das Segment ITK entfallen.Den Renewables-Bereich bewerte Hoffmann mithilfe eines DCF-Modells, das Kapitalkosten von 5,0% unterstelle. Dies sollte seines Erachtens eine angemessene Renditeerwartung eines Investors widerspiegeln, der die zum größten Teil fremdfinanzierten Anlagen aufgrund der sicheren, stabilen Cashflows erwerbe. Auf Basis der bestehenden Anlagen und dem visiblen Repowering in Langendorf (vgl. Comment vom 27. Juni) belaufe sich der Segmentwert auf 25,6 Mio. Euro. Darüber hinaus setze der Analyst den Wert der bestehenden Entwicklungspipeline 3U's (84,0 MW) mit einem Wert von 12,5 Mio. Euro an, der sich am Verkaufspreis der Windpark-Entwicklungspipeline von Nordex an RWE orientiere (402,5 Mio. Euro für 2,7 GW bzw. 0,15 Mio. Euro je MW).Den Bereich SHK bewerte Hoffmann angesichts der attraktiven organischen Wachstumsperspektiven (v.a. ThermCube) mit einem Umsatzmultiple von 0,7x, was dem Median einer aus neun Online-Händlern bestehenden Peerproup aus der DACH-Region entspreche. Für das laufende Jahr erwarte er im SHK-Bereich unverändert ein Wachstum i.H.v. 8,2% yoy auf 34,1 Mio. Euro, sodass sich hieraus ein Wert von 23,9 Mio. Euro ableite.Mit einem sich verändernden Produktmix und einer dadurch einhergehenden Margenverbesserung sowie zu hebenden Synergieeffekten durch M&A-Transaktionen, halte der Analyst zukünftig auch ein signifikant höheres Multiple für möglich.Mit der Veröffentlichung der Mittelfristziele habe 3U eine klare, ehrgeizige Strategie für die nächsten Jahre aufgezeigt, die insbesondere auf der Reinvestition der bestehenden Barmittel in Windparkprojekte und Akquisitionen sowie der selektiven Aufnahme von FK vorsehe. Insbesondere der baldige Einstieg in das Wärmepumpengeschäft und etwaige ergänzende Zukäufe in diesem Bereich könnten für 3U nach Erachten des Analysten signifikantes Wertpotenzial bieten.