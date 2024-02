Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,94 EUR -0,77% (09.02.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,945 EUR -1,77% (09.02.2024, 17:36)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (11.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3U HOLDING (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) weiterhin zu kaufen.Die 3U HOLDING AG habe jüngst ihre Prognose für das GJ 2024 veröffentlicht, die eine Umsatzsteigerung bei gleichzeitigem Margenrückgang gegenüber 2023e impliziere. Die angepasste Prognose für 2023 dürfte das Unternehmen nach Erachten des Analysten erreicht haben.Für 2024 erwarte 3U einen Konzernumsatz zwischen 58 und 62 Mio. EUR, was ausgehend von den Analystenerwartungen für 2023 eine Steigerung von 9,0% bis 16,5% impliziere und teilweise auf die Akquisition der cs-Gruppe in H2/23 zurückzuführen sei. Weiter solle eine EBITDA-Marge von "etwa 7% bis 8%" erreicht werden (MONe 2023: 9,6%), was 4,1 bis 5,0 Mio. EUR entspreche. Das Konzernergebnis solle aufgrund höherer Abschreibungen und eines niedrigeren Finanzergebnisses leicht negativ bis ausgeglichen ausfallen und bei -1,0 bis 0,0 Mio. EUR liegen (MONe 2023: 1,8 Mio. EUR).Im aktuellen Geschäftsjahr gehe das Management von einer weiter positiven Entwicklung des ITK Segments aus, das in H2/23 zusätzlich durch eine Akquisition gestärkt worden sei. Im Bereich SHK rechne 3U für die erste Jahreshälfte mit einer weiter angespannten Marktsituation und ab H2 mit einem aufhellenden Umfeld. Der Analyst erwarte aufgrund der gestarteten Produktoffensive (Wärmepumpensystem Thermcube) ebenfalls ein Wachstum des Segments gegenüber dem branchenweit schwachen Jahr 2023. Für das abgelaufene GJ erwarte er unverändert einen SHK-Umsatz i.H.v. 29,9 Mio. EUR (-5,2% yoy) und für 2024 SHK-Erlöse von 32,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von 8,7% yoy entspreche.Neben höheren Abschreibungen aufgrund des zu erwartenden Rückbaus von Windanlagen im Zuge des Repowerings in Langendorf würden sich auch die 2023 ausgelaufenen PPA-Verträge negativ auf die Profitabilität auswirken, da die gesamten Stromerträge der Windparks nun zu Monatsmarktwerten verkauft würden, die aktuell unter den alten PPA-Konditionen liegen würden.3U's Bottom Line sei weiter vom herausfordernden SHK-Umfeld und geringeren Strompreisen belastet. Insgesamt dürfte das Unternehmen 2024 jedoch mit dem Repowering und dem Thermcube weitere operative Fortschritte machen.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die 3U HOLDING-Aktie mit einem angepassten Kursziel (primär aufgrund niedrigerer SOTP-Bewertungsmultiple) in Höhe von 2,70 EUR (zuvor: 2,90 EUR). (Analyse vom 09.02.2024)