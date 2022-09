Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (13.09.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Nachdem die 3U HOLDING AG gerade erst am 1. September 2022 planmäßig den Kaufpreis für die veräußerten InnoHubs-Anteile habe vereinnahmen können, habe sie am 3. September mit dem Verkauf ihrer weclapp-Beteiligung bereits die nächste - in ihrer Größenordnung in der Unternehmensgeschichte einzigartige - Transaktion vermeldet. Mit dem Vollzug des ohne Eintrittsbedingungen oder Rücktrittsrechte geschlossenen Vertrages werde noch im September gerechnet.Alleine der vermeldete Nettotransaktionserlös von mehr als 150 Mio. Euro entspreche bereits einem Wert von mindestens 4,25 Euro je 3U-Aktie. Und die übrigen Beteiligungen, Immobilien sowie Wind- und Solarparks kämen noch hinzu. Dennoch pendle der Börsenkurs seit der Meldung lediglich zwischen etwa 3,80 und 3,95 Euro. Die Ursache für die recht zurückhaltende Reaktion des Kapitalmarkts dürfte darin liegen, dass die Wachstumsstory weclapp damit nunmehr aus dem 3U-Konzern ausscheide.Jedoch habe der Vorstand nach der erst Anfang Juni vereinbarten InnoHubs-Veräußerung mit der weclapp-Transaktion innerhalb nur weniger Monate erneut sein Händchen für lukrative Deals bewiesen und eine erhebliche Wertsteigerung im 3U-Portfolio realisieren können. Dies erachte der Analyst als umso bemerkenswerter bei Betrachtung des zugrunde gelegten weclapp-Unternehmenswerts im Vergleich zu den gemäß "SaaS Capital-Index" derzeit durchschnittlich am Markt erzielbaren Multiples für SaaS-Anbieter.Zudem spüle der weclapp-Verkauf jetzt reichlich Geld in die 3U-Kasse, das für den Ausbau der bestehenden sowie für die Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Verfügung stehe. Dabei rücke nun insbesondere die Selfio GmbH mit ihrer Online-Handelsplattform für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnologie in den Fokus. Hier gebe es bereits ähnliche Gedankenspiele wie zuvor bei weclapp, sprich organisches und anorganisches Wachstum in die Umsatzregion von 100 Mio. Euro mit der anschließenden Perspektive eines möglichen Börsengangs oder - im Fall eines ungünstigen Kapitalmarktumfeldes - einer Veräußerung an einen Investor. Insofern zeichne sich hier also bereits die nächste Wachstumsstory ab.Insgesamt sei der Analyst daher unverändert positiv gestimmt für die Marburger Beteiligungsgesellschaft mit ihren diversifizierten Geschäftsmodellen in den drei zukunftsträchtigen Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnik, Erneuerbare Energien und Onlinehandel. Erträge dürften dabei entsprechend dem 3U-Geschäftsmodell auch zukünftig neben dem operativen Geschäft auch aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen generiert werden.Infolge der mit dem weclapp-Verkauf verbundenen Wertaufdeckung habe der Analyst sein Kursziel für die 3U-Aktie deutlich von 4,10 auf 5,50 Euro heraufgesetzt. Auf dieser Basis biete das Papier aktuell ein Potenzial von rund 40 Prozent.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, erneut seine Kaufempfehlung. Zudem dürfte die Dividende für 2022 einschließlich der in Aussicht gestellten einmaligen Beteiligung der Anteilseigner am Erfolg aus der weclapp-Transaktion massiv über den Vorjahreswerten ausfallen. (Analyse vom 13.09.2022)