Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,59 EUR -1,52% (30.08.2022, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,59 EUR +0,78% (30.08.2022, 16:28)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (30.08.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Trotz der zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Eintrübung habe die 3U HOLDING AG in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2022 ihre eigenen Ziele erreichen und teilweise sogar übertreffen können. Dabei habe die Gesellschaft weiterhin von der Diversifikation ihrer Geschäftsmodelle mit Fokus auf den drei zukunftsträchtigen Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien profitiert.Mit der Veräußerung der InnoHubs-Beteiligung, die voraussichtlich zum 1. September 2022 vollzogen werde, stehe dieses Projekt nun vor dem Abschluss. Einschließlich der bereits erfolgten Teilflächenverkäufe gehe damit nach Vorstandsangabe die Realisierung einer erheblichen Wertsteigerung einher. Entsprechend dem Geschäftsmodell, das neben dem operativen Geschäft auch den An- und Verkauf von Vermögensgegenständen im Sinne einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts umfasse, habe 3U damit wieder einmal das Gespür für lukrative Investments unter Beweis gestellt.Als sehr vielversprechend erachte Nielsen zudem das geplante Repowering des Windparks Langendorf, das eine Verdreifachung des dortigen durchschnittlichen jährlichen Stromertrags verspreche. Hier sei - auch vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise - auf eine zügige behördliche Genehmigung des jüngst eingereichten Antrags zu hoffen. Für sämtliche bestehenden Windkraftkapazitäten des 3U-Konzerns hätten bereits zum Jahresbeginn 2022 neue Stromlieferverträge zu guten Konditionen abgeschlossen werden können.Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research die 3U HOLDING-Aktie nach wie vor als klaren "Kauf" ein. (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link