Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,59 EUR +0,78% (13.06.2023, 12:38)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,57 EUR -0,39% (13.06.2023, 13:22)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (13.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) weiterhin zu halten.Nach dem außergewöhnlichen Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres, an dem die Anteilseigner mit einer Rekorddividende in Höhe von satten 3,20 Euro je Aktie beteiligt worden seien, seien die Zahlen der 3U HOLDING AG zum ersten Quartal 2023 relativ unspektakulär ausgefallen. Dies sollte jedoch nicht über die in allen drei Segmenten vorhandenen Potenziale und Perspektiven hinwegtäuschen.So werde im Segment ITK durch den weiteren Auf- und Ausbau des Geschäftsfelds der Managed Services der Anteil margenstarker wiederkehrender Erlöse bei gleichzeitigen internen Effizienzverbesserungen weiter erhöht. Zudem stehe hier auch anorganisches Wachstum durch Zukäufe von Wettbewerbern und/oder Kundenstämmen auf der Agenda.Im Segment Erneuerbare Energien liege ein Fokus aktuell auf dem Repowering-Projekt beim Windpark Langendorf, in dessen Rahmen dort die Nennleistung ab Mitte 2025 nahezu verdoppelt und der durchschnittliche jährliche Stromertrag sogar verdreifacht werden solle. Zudem würden auch bei den anderen beiden Windparks Klostermoor und Roge Möglichkeiten zum Repowering geprüft. Darüber hinaus treibe man nun auch vier neue Windparkentwicklungen in Brandenburg, die wegen des dortigen Moratoriums jahrelang auf Eis gelegen hätten, wieder voran. Insgesamt wolle 3U dabei die Nennleistung der Wind- und Solarparks in den nächsten vier bis sechs Jahren von aktuell 53 auf bis zu 200 MW ausbauen, womit entsprechende massive Steigerungen der Stromerträge verbunden wären.Mit ihren zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen, einer nach Abzug der Dividendenausschüttung verbleibenden Netto-Cash-Position von schätzungsweise rund 52 Mio. Euro und einer Konzerneigenkapitalquote von gut 87 Prozent sehe der Analyst die 3U HOLDING AG deshalb insgesamt sehr gut aufgestellt, um auch zukünftig "erfolgreich in Megatrends" Wertsteigerungen im Interesse ihrer Stakeholder generieren und realisieren zu können.Auf Basis ihrer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung passt Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, sein Kursziel für die 3U HOLDING-Aktie nach dem Mittelabfluss durch die Dividendenzahlung von 5,80 Euro auf 2,85 Euro an und stuft das Papier daher auf dem derzeitigen Niveau als gute Halteposition ein. Dabei könnten schwächere Tage auch (Nach-)Kaufgelegenheiten bieten. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link