Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (20.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) mit dem Votum "kaufen" auf.3U sei eine Management- und Beteiligungsholding, die vornehmlich in den Bereichen E-Commerce für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), Erneuerbare Energien (EE) und IT bzw. Telekommunikation (ITK) agiere. In den letzten Jahren habe sich das Unternehmen insbesondere auf die operative Entwicklung der weclapp SE (ERP-Software) fokussiert. Nach dem äußerst erfolgreichen Verkauf der 71%-Beteiligung an weclapp im September 2022 zu 161 Mio. Euro verfüge das Unternehmen aktuell über einen Liquiditätsbestand in Rekordhöhe. So habe 3U einen Kassenbestand von etwa 190 Mio. Euro und halte Gold im Gegenwert von rund 3 Mio. Euro.Unter Berücksichtigung zinstragender Finanz-verbindlichkeiten in Höhe von 20 Mio. Euro habe die Nettoliquidität je Aktie zum Jahresende 2022 bei 4,73 Euro gelegen. Dadurch würden auch nach der angekündigten Ausschüttung von 3,20 Euro je Aktie (Dividendenrendite: 63%) bzw. in Summe 117 Mio. Euro weitere ca. 70 Mio. Euro für anorganisches Wachstum verbleiben. Derzeit prüfe 3U laut Vorstand insbesondere den Zukauf von Unternehmen oder Kundenstämmen in den bestehenden Segmenten SHK und ITK.Das verbliebene operative Geschäft bestehe aus drei unkorrelierten, weitgehend konjunkturunabhängigen Geschäftsbereichen mit geringem Investitionsbedarf. Im ITK-Segment profitiere der IT-Bereich von einer anhaltenden Digitalisierung sowie dem Trend zum Cloud Computing. Der TK-Bereich sehe sich hingegen zwar einer übergeordnet abschwächenden Nachfrage ausgesetzt, ermögliche in der Run-Off-Phase infolge seiner guten Marktposition dennoch hochmargige Cashflows. Das Segment Erneuerbare Energien umfasse drei Wind- sowie einen Solarpark und profitiere von jüngst abgeschlossenen PPAs zu attraktiven Konditionen sowie gestiegenen Strompreisen am Spotmarkt.Die im Geschäftsbereich SHK (organische Umsatz-CAGR 2018 bis 2022e: 12,4%) enthaltene E-Commerce-Tochter Selfio sollte an einer anhaltend positiven Marktentwicklung partizipieren und mittelfristig im Zuge einer stärkeren Profitabilitätsfokussierung Skaleneffekte realisieren. Im Status Quo würden die Analysten den Free Cashflow des Konzerns für das laufende Jahr auf 2,5 Mio. Euro beziffern. Zusätzliches Potenzial ergebe sich durch drei strategische Initiativen, die im Repowering bestehender Windparks, in dem Ausbau des Managed Services-Geschäfts und in der Einführung neuer Produkte des Online-Handels (u.a. innovative Heizzentralen) bestünden.Die 3U-Aktie biete Investoren derzeit die spannende Gelegenheit, ein profitables Unternehmen nur 7% über seiner Nettoliquidität zu erwerben und von weiteren M&A-Transaktionen des erfahrenen Managements zu profitieren.Christoph Hoffmann und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen die 3U HOLDING AG mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 5,50 Euro in ihre Coverage auf. (Analyse vom 20.03.2023)