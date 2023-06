Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,34 EUR -3,70% (27.06.2023, 17:21)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (27.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "kaufen" auf "halten" herunter.3U habe das erste Quartal wie erwartet mit soliden Ergebnissen abgeschlossen und die außerordentlich hohe Dividendenzahlung i.H.v. 3,20 Euro je Aktie vorgenommen. Auch wenn sich die positive Haltung des Analysten in Bezug auf die operative Entwicklung und die strategischen Wachstumsinitiativen nicht geändert habe, sehe er den fairen Wert 3Us in der aktuellen Bewertung vollständig reflektiert, sodass er die Aktie infolge des starken Kursanstiegs (YTD: +34%, bereinigt um die Dividendenzahlung) und der seines Erachtens erreichten fairen Bewertung auf "halten" zurückstufe. Das Kursziel werde von 5,50 Euro auf 2,20 Euro gekappt. (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:2,35 EUR -3,69% (27.06.2023, 16:54)