Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (06.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) unverändert zu kaufen.Die 3U HOLDING AG habe jüngst ihre FY-Prognose aufgrund einer ausbleibenden Verbesserung im SHK-Segment gesenkt. Zwar hätten die Aktienanalysten der Montega AG seit März auf das schwache Marktumfeld und die ihres Erachtens ausbleibende Erholung hingewiesen, sodass sie mit einer leichten Verfehlung gerechnet hätten, seien jedoch in der Höhe der Anpassung negativ überrascht worden.Nach Unternehmensangaben sei die vom Bau- und Sanierungsverhalten abhängige Nachfrage auch von Juli bis Ende Oktober hinter den Erwartungen 3U's zurückgeblieben. Umsatzseitig würden die Aktienanalysten der Montega AG ihre Prognosen für das Segment reduzieren, sodass sie nach SHK-Erlösen in Höhe von 14,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr, von 15,1 Mio. Euro im zweiten Halbjahr ausgehen würden (FY: -5,2% yoy). Darüber hinaus dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die SHK-Rohertragsmarge durch Rabattaktionen und allgemeinen Preisdruck in der Branche weiter gefallen sein.Im Zuge dessen würden die Aktienanalysten der Montega AG ebenso ihre Bottom Line-Erwartungen anpassen und nun von einem FY-Konzern-EBITDA von 5,1 Mio. Euro (zuvor: 5,8 Mio. Euro) sowie aufgrund höherer Minderheitsanteile von einem Konzernergebnis in Höhe von 2,0 Mio. Euro (zuvor: 3,1 Mio. Euro) ausgehen. Auch mittelfristig würden sich die Aktienanalysten der Montega AG angesichts des anhaltenden Gegenwinds defensiver positionieren und im Bereich SHK in 2024 eine Umsatzsteigerung in Höhe von 5,7% yoy auf 31,6 Mio. Euro und 2025 um 8,0% yoy auf 34,1 Mio. Euro erwarten.Das SHK-Segment leide derzeit unter der schwachen Baukonjunktur, während die anderen beiden Segmente nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch im zweiten Halbjahr wie geplant performen dürften. Positiven Newsflow könnten die Genehmigung des Repowering-Antrags in Langendorf und die Bekanntgabe einer Wärmepumpen-Kooperation z.B. mit Fertighaus-Herstellern liefern.Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel in Höhe von 2,90 Euro (zuvor 3,05 Euro) für die 3U HOLDING-Aktie. (Analyse vom 06.11.2023)