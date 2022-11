Insgesamt stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, daher die Aktie der 3U HOLDING AG mit ihren auf die drei Megatrends Digitalisierung im Mittelstand, Onlinehandel und Erneuerbare Energien ausgerichteten Geschäftsmodellen bei einem auf 5,70 Euro erhöhten Kursziel, das aktuell einem Upside-Potenzial von fast 37 Prozent entspricht, unverändert als klaren Kauf ein. (Analyse vom 15.11.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (15.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 habe die 3U HOLDING AG mit den Veräußerungen ihrer Beteiligungen an der InnoHubs GmbH und der weclapp SE erhebliche Wertsteigerungen in ihrem Portfolio realisiert. So hätten insgesamt bei einem Mitteleinsatz von rund 24 Mio. Euro neben den zwischenzeitlich generierten Erträgen Nettoerlöse von über 160 Mio. Euro - davon etwa 10 Mio. Euro auf die InnoHubs entfallend - vereinnahmt werden können. In der Folge seien die Neunmonatszahlen massiv durch entsprechende Transaktionseffekte geprägt gewesen. Dabei sollte man jedoch auch die positive Geschäftsentwicklung der fortgeführten Bereiche nicht aus dem Auge verlieren.Derzeit arbeite der Vorstand an Strategien und der Identifizierung von Potenzialen, um die fortgeführten Aktivitäten zu stärken und weiterzuentwickeln. Dies umfasse sowohl den Ausbau der vorhandenen Geschäftsmodelle als auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Im Mittelpunkt stünden dabei unverändert die Ziele eines nachhaltigen profitablen Wachstums sowie der Generierung von Wertsteigerungen im Sinne aller Stakeholder.Im Segment ITK würden vor allem die Rechenzentrumsdienstleistungen ein kräftiges Wachstum aufweisen. Zudem befinde sich das potenzialstarke Geschäftsmodell der Managed Services, mit dem die Digitalisierung des Mittelstands adressiert und wiederkehrende Erlöse generiert würden, im Aufbau. Hier habe die 3U TELECOM GmbH zuletzt mit der Portal Systems AG ein Unternehmen aus der IT-Branche als Kunde für die Administration von Server-Infrastruktur, Netzwerken und der Hardware-Arbeitsplatzausstattung gewinnen können.Das Segment Erneuerbare Energien sollte weiterhin deutlich von der Energiewende profitieren. Dabei hätten bei den Windparks bereits teilweise neue günstige Stromlieferverträge für 2023 abgeschlossen werden können. Hinsichtlich der im August beantragten Repowering-Maßnahmen beim Windpark Langendorf werde im ersten Quartal des kommenden Jahres mit der behördlichen Genehmigung gerechnet, sodass die Inbetriebnahme dann planmäßig bis zum zweiten Quartal 2025 erfolgen sollte.Insbesondere im Segment SHK halte der Analyst künftig auch Zukäufe für wahrscheinlich. Schließlich gebe es bei der Selfio GmbH bereits ähnliche Gedankenansätze wie ehemals bei der weclapp SE, sprich organisches und anorganisches Wachstum in die Umsatzregion von 100 Mio. Euro mit der anschließenden Perspektive eines möglichen Börsengangs oder - im Fall eines ungünstigen Kapitalmarktumfeldes - einer Private-Equity-Platzierung.Angesichts einer Konzerneigenkapitalquote von über 86 Prozent, einer Barliquidität von knapp 190 Mio. Euro und einem Netto-Cash-Bestand (ohne Leasingverbindlichkeiten) von fast 173 Mio. Euro zum 30. September 2022 seien dabei auch größere Akquisitionen problemlos darstellbar. Zudem habe der 3U-Vorstand angekündigt, einen Teil der prall gefüllten Kassen für eine angemessene Beteiligung der Aktionäre am Erfolg aus den beiden Beteiligungsverkäufen zu verwenden. Hier dürfe man auf den Dividendenvorschlag, der die Ausschüttungsrendite für 2022 auf ein sehr ansehnliches Niveau katapultieren dürfte, gespannt sein.Alleine die Netto-Cash-Position zum Ende des Neunmonatszeitraums entspreche 4,89 Euro je 3U-Aktie. Auch wenn in den letzten Tagen wieder etwas Bewegung in die Notierung gekommen sei, bewege sich der Kurs des Anteilsscheins aktuell mit 4,17 Euro immer noch knapp 15 Prozent unter diesem Wert. Und die übrigen Beteiligungen, Immobilien sowie Wind- und Solarparks seien dabei noch gar nicht berücksichtigt. Der Analyst gehe davon aus, dass sich diese erhebliche Diskrepanz in dem Maße reduzieren werde, in dem der Kapitalmarkt die Potenziale und Perspektiven der fortgeführten Aktivitäten realisiere. Hier arbeite die Gesellschaft an einer entsprechend intensiveren Kommunikation.