Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,84 EUR -0,70% (02.06.2023, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,81 EUR -1,40% (02.06.2023, 15:56)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (02.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Mit dem Beschluss und der Zahlung der Rekorddividende habe 3U einen Schlusspunkt unter das sehr erfolgreiche Jahr 2022 gesetzt. Zugleich habe das Managements die Hauptversammlung genutzt, um die Potenziale des aktuellen Portfolios wie auch die weiteren Pläne zu erläutern.Besonders große Erwartungen verknüpfe das Unternehmen mit dem neuen Konzept ThermCube, einem industriell vorgefertigten System aus einer Wärmepumpe und der hierfür benötigten hydraulischen und elektrischen Installation. Durch die industrielle Konfektionierung und Fertigung werde ein Großteil der sonst benötigten Montagezeit vor Ort eingespart, womit zwei der zentralen Hindernisse der politisch forcierten Wärmewende, nämlich die hohen Kosten und die starke Beanspruchung der knappen Handwerkerkapazitäten, adressiert würden. Darüber hinaus habe 3U seine Pläne für die Erweiterung der Stromerzeugungskapazitäten vorgestellt und von fortgeschritten Akquisitionsgesprächen berichtet.Die erfolgreiche Umsetzung all dieser Pläne würde 3U ein deutlich stärkeres Wachstum als das von uns unterstellte ermöglichen. Dennoch habe der Analyst seine Schätzungen, welche die organische Fortentwicklung des aktuellen Portfolios abbilden würden, nicht verändert, weil der Konkretisierungsgrad der Vorhaben für eine explizite Berücksichtigung in seinem Modell noch zu gering sei. Dieses enthalte somit lediglich das bereits geplante und sich im Genehmigungsprozess befindliche Repowering-Projekt in Langendorf, aber noch keine weiteren Repowering-Vorhaben, Windparkprojekte oder Akquisitionen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie: