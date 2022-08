Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (18.08.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU), senkt aber das Kursziel von 3,70 auf 3,60 Euro.Der 3U-Konzern habe im zweiten Quartal die Umsatz- und vor allem Ergebnisdynamik gegenüber dem Jahresanfang spürbar erhöht. Bei einem Umsatzanstieg um 25 Prozent seien das EBITDA um 66 Prozent und das EBIT gar um 285 Prozent gesteigert worden. Auch der Periodenüberschuss, der in den ersten drei Monaten rückläufig gewesen gewesen sei, sei nun deutlich verbessert worden. In Summe des ersten Halbjahrs habe 3U damit ein Umsatzwachstum um 22 Prozent auf 33,4 Mio. Euro, ein EBIT-Wachstum um 32 Prozent auf 3,4 Mio. Euro und einen Gewinnanstieg um 15 Prozent auf 1,7 Mio. Euro verzeichnet.Als besonders wichtig erachte SMC Research dabei, dass sich die organische Wachstumsdynamik bei weclapp nach der Delle in den ersten drei Monaten nun wieder spürbar erholt habe, was die Erwartung eines fortgesetzten hohen Wachstums in diesem Bereich - die zentrale Annahme des SMC Research-Modells - weiterhin als gerechtfertigt erscheinen lasse. Darüber hinaus sei eine Trendwende bei Selfio und infolgedessen im SHK-Segment erkennbar, dessen Wachstum sich im zweiten Quartal beschleunigt habe und dessen EBITDA nach vier negativen Quartalen erstmals wieder positiv ausgefallen sei. Noch nicht in den Halbjahreszahlen enthalten sei der Komplettverkauf der Beteiligung an dem Immobilienprojekt InnoHub, der im September abgeschlossen werden solle und aus dem ein signifikanter Ertrag zu erwarten sei.SMC Research habe auf dieser Grundlage ihre Gewinnschätzung für das laufende Jahr angehoben und kalkuliere nun mit einem EBITDA von 11,6 Mio. Euro sowie mit einem Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro. Bei beiden Werten liege SMC Research somit nun im oberen Bereich der Unternehmensprognose von 3U.Im Hinblick auf den fairen Wert sei die Anhebung der Schätzungen allerdings durch die Anpassung der Modellrahmendaten an das veränderte Zinsumfeld überkompensiert worden, so dass sich das Kursziel geringfügig auf 3,60 Euro ermäßigt hat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link