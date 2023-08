Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (16.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Die 3U HOLDING habe heute H1-Zahlen berichtet, die umsatzseitig und ergebnisseitig leicht unter den Analysten-Erwartungen gelegen hätten.Auch in Q2 habe der SHK-Bereich, dessen wichtigste Produktkategorie Fußbodenheizungen darstellen würden, unter der niedrigen Bauaktivität gelitten. So sei der Segmentumsatz um 11,3% yoy auf 7,0 Mio. Euro geschrumpft. Dagegen habe im Bereich ITK eine erfreuliche Steigerung von 5,6% auf 3,1 Mio. Euro erzielt werden können.Im Bereich ITK habe 3U in Q2 erneut ein sehr gutes EBITDA von 0,9 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 28,8% verzeichnet. Während im stabilen Renewables-Segment ein um 4,8% höheres EBITDA von 1,3 Mio. Euro zu Buche gestanden habe, habe sich das EBITDA im SHK-Online-Handel in Q2 auf -0,3 Mio. Euro verschlechtert, nachdem im Vorjahr noch 0,1 Mio. Euro erzielt worden seien. Insgesamt sei auf Konzernebene ein EBITDA von 0,7 Mio. Euro angefallen (Vj.: 2,4 Mio. Euro). Die hohe Differenz zum Vorjahr resultiere vornehmlich aus einem positiven Sondereffekt aus dem Immobilienprojekt InnoHubs 2022.Im abgelaufenen Quartal habe 3U die ehemaligen Räumlichkeiten der weclapp für 3,5 Mio. Euro erworben (ca. 1.200 qm), die in den nächsten Monaten zu 14 bis 16 Euro je qm anderweitig vermietet werden sollten. Dadurch erwarte der Vorstand Mieterlöse in Höhe von 0,2 bis 0,23 Mio. Euro p.a. (Rendite: 5,7% bis 6,5%).Das SHK-Marktumfeld belaste wie von dem Analysten erwartet die Top Line-Entwicklung des Konzerns. Die Markteinführung des ThermCubes am 16. August dürfte jedoch zu zusätzlichen Umsätzen im niedrigen einstelligen Millionenbereich in H2 führen.Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel in Höhe von 3,05 Euro für die 3U HOLDING-Aktie. (Analyse vom 16.08.2023)