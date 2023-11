Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 2,90 Euro für die 3U HOLDING-Aktie. (Analyse vom 09.11.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,31 EUR -0,43% (09.11.2023, 15:09)



XETRA-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,26 EUR -2,16% (09.11.2023, 13:32)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (09.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie von 3U HOLDING (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Die 3U HOLDING AG habe gestern Q3-Zahlen veröffentlicht. Wie im letzten Comment vom 6. November beschrieben, hätten die Segmente ITK und EE planmäßig performt, während das SHK-Segment den erwarteten Erlösrückgang und eine angespannte Rohmarge gezeigt habe.Mit einem Umsatz von 12,7 Mio. Euro in Q3 (+3,3 yoy) und 37,8 Mio. Euro nach 9M dürfte 3U die angepasste Umsatzprognose (52,0 bis 56,0 Mio. Euro) im mittleren Bereich erfüllen, ohne dass sich eine Belebung im SHK-Segment einstelle. Auf Ebene des Konzern-EBITDAs habe sich nach 9M ein Rückgang um 57,1% yoy auf 3,4 Mio. Euro ergeben, der jedoch primär auf einen Einmaleffekt (Veräußerung eines Immobilienprojekts in 2022) zurückzuführen sei.Neben der Übernahme der cs-Gruppe, die in Q3 einen Monat konsolidiert worden sei (0,61 Mio. Euro Umsatzbeitrag), habe ein hohes organisches Umsatzwachstum in Höhe von 15,4% yoy zum guten Segmentergebnis beigetragen. Indes sei die Segment-EBITDA-Marge leicht auf 24,9% gefallen (Vj. 26,9%). Nach Vorstandsangaben könne der Umsatzbeitrag von cs in Höhe von 0,61 Mio. Euro/Monat als indikative Run-Rate angesehen werden, sodass das Target einen Jahresumsatz von ca. 7 bis 8 Mio. Euro erzielen dürfte.Der Kaufpreis belaufe sich auf Basis der Differenz des berichteten Investitions- Cashflows im H1- und 9M-Zeitraum auf maximal 4,6 Mio. Euro, was dem 0,6Fachen Umsatz entsprechen würde. Nach Vorstandsangaben werde der Fokus in den nächsten Monaten auf der Integration und der Hebung von Synergieeffekten durch die Vereinheitlichung von Back-Office-Funktionen liegen. Umsatzseitig dürfte der Vertrieb der Managed Service-Dienstleistungen der 3U an die 400 Bestandskunden der cs-Gruppe Priorität haben, um zusätzliches Wachstum zu generieren.In seinen Prognosen sei bereits seit Aufnahme der Coverage im März 2023 ein abflachendes Preisniveau berücksichtigt, sodass der Analyst außer der Adjustierung der erwarteten Zinserträge durch die Anlage verfügbarer Liquidität keine weiteren Anpassungen vornehme.3U habe im Oktober via Tender Offer 3,24 Mio. Aktien (rund 8,8% aller ausstehenden Anteile) erworben, um diese primär als Akquisitionswährung für weitere Übernahmen einzusetzen. Der Preis habe bei 2,45 Euro je Aktie gelegen, wodurch ein Cash-Abfluss von 7,9 Mio. Euro resultiert habe. Dass der maximale Rahmen des Rückkaufs (10%) nicht ausgeschöpft worden sei, obwohl der Kurs unterhalb des Rückkaufangebots gelegen hätten, werte der Analyst als positives Signal vonseiten der Aktionärsbasis.Die Q3-Zahlen hätten nach der jüngsten Anpassung der Guidance im Rahmen der Erwartungen gelegen.