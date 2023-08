Dabei erachtet Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, das momentan gedrückte Kursniveau als eine gute Gelegenheit, sich bei der Marburger Beteiligungsgesellschaft zu engagieren, und stuft die 3U HOLDING-Aktie daher nun auch wieder als klaren "Kauf" ein. (Analyse vom 30.08.2023)



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien.



Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (30.08.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2023 hätten sich die fortgeführten Aktivitäten der 3U HOLDING AG in den margenstarken Segmenten ITK und Erneuerbare Energien unverändert positiv entwickelt. Dagegen sei das SHK-Segment infolge des massiven Einbruchs in der Baubranche hinter den Erwartungen zurückgeblieben, habe dabei aber immer noch besser als die Branche abgeschnitten, was auf Marktanteilsgewinne schließen lasse.Für die zweite Jahreshälfte erwarte der Vorstand in den Segmenten ITK und Erneuerbare Energien weiteres organisches Wachstum sowie im Segment SHK Nachholeffekte. Impulse sollten zudem auch aus der Mitte August erfolgten Markteinführung des selbst entwickelten, zum Patent angemeldeten CO2-neutralen Heizsystems ThermCube resultieren. Daher habe die Gesellschaft ihre Guidance für das Gesamtjahr bestätigt.Als Management- und Beteiligungsholding liege der erklärte Unternehmenszweck der 3U HOLDING AG in der Generierung und Realisierung von Wertsteigerungen im Interesse aller Stakeholder. Hier könne das Management auf einen eindrucksvollen Track-Record zurückblicken, der mit der äußerst erfolgreichen Veräußerung der weclapp-Beteiligung im vergangenen Jahr seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht habe.So habe die Gesellschaft in den letzten sechs Geschäftsjahren in Summe bei einem Investitionsvolumen von 95 Mio. Euro aus ihrem Wind- und Solarpark-, Immobilien- und Beteiligungsportfolio neben laufenden Ergebnisbeiträgen ein Wertvolumen von 321 Mio. Euro realisieren können.Die Säulen für das angestrebte dynamische Wachstum bei gleichzeitiger nachhaltiger Ertrags- und Wertsteigerung würden neben einem starken organischen Wachstum Akquisitionen in den Segmenten ITK und SHK sowie ein deutlicher Ausbau des Windparkportfolios durch Repowering und Projektentwicklungen im Segment Erneuerbare Energien bilden. Dabei habe die Gesellschaft heute mit der Übernahme eines etablierten, profitabel arbeitenden Systemhauses bereits den ersten Zukauf im Segment ITK vermelden können, wodurch sich das dortige Umsatzvolumen nun annualisiert um rund zwei Drittel erhöhe.Für die im Rahmen der MISSION 2026 geplanten Investitionen in einem Gesamtvolumen von über 220 Mio. Euro hätten dem Konzern zum Halbjahresende bei einer komfortablen Eigenkapitalquote von knapp 77 Prozent und einer Netto-Cash-Position von gut 52 Mio. Euro Barmittel in Höhe von 68 Mio. Euro zur Verfügung gestanden. Zur Generierung zusätzlicher Liquidität werde bei der Selfio GmbH - vergleichbar mit der weclapp-Transaktion - mittelfristig ein Exit mittels IPO oder Verkauf anvisiert.Insgesamt bleibe der Analyst angesichts dieser vielversprechenden Perspektiven und Ziele des Unternehmens zuversichtlich, dass die 3U HOLDING AG ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen und auch zukünftig "Erfolgreich in Megatrends" agieren könne. Auf Basis der aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung erhöhe er sein Kursziel für die 3U-Aktie leicht von 2,85 auf 2,90 Euro.