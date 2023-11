7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (14.11.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen der 3U HOLDING AG zu den ersten neun Monaten des ablaufenden Geschäftsjahres würden ein gemischtes Bild zeigen: Die margenstarken Segmente ITK und Erneuerbare Energien würden - teils auch infolge von Erstkonsolidierungseffekten sowie des Wegfalls letztjähriger Einmalbelastungen - zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis ausweisen. Dagegen leide die SHK-Sparte, auf die der größte Teil der Konzernumsätze entfalle, seit dem zweiten Quartal merklich unter dem massiven Einbruch in der Baubranche.Aufgrund der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen im SHK-Bereich habe der Vorstand seine Guidance für 2023 Anfang November angepasst. Angesichts der Ausrichtung auf die Megatrends Onlinehandel, Do-it-yourself und klimafreundliche Technologien bewerte das Management die mittel- bis langfristigen Aussichten des SHK-Segments aber unverändert als sehr positiv. Impulse würden dabei mit Inkrafttreten des neuen Gebäudeenergiegesetzes zum 1. Januar 2024 vor allem auch aus dem neuen CO2-neutralen Heizsystem ThermCube und Produkterweiterungen im Photovoltaik-Bereich erwartet.Insgesamt strebe 3U im Rahmen der MISSION 2026 in den nächsten Jahren signifikante Ertrags- und Wertsteigerungen durch organisches Wachstum in den Segmenten ITK und SHK, einen massiven Ausbau des Windparkportfolios sowie Akquisitionen vor allem im SHK-Bereich an. Dabei bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von über 75 Prozent und einer Netto-Cash- Position von knapp 49 Mio. Euro zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. In Summe seien die Aktienanalysten von GSC Research daher unverändert positiv gestimmt, dass die Marburger ihre Erfolgsgeschichte nach Überwindung der momentanen Schwächephase im SHK-Segment weiter fortsetzen könnten.Auf Grundlage ihrer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung würden die Aktienanalysten von GSC Research ihr Kursziel für den 3U-Anteilschein von 2,90 auf 3,10 Euro anheben und das Papier auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin als klaren Kauf erachten. Diese Ansicht unterstreiche ihrer Meinung nach auch, dass das kürzliche Aktienrückkaufangebot nicht in vollem Umfang ausgenutzt worden sei, obwohl sich der offerierte Preis mit 2,45 Euro über dem Börsenkurs bewegt habe. Das bilanzielle Eigenkapital der 3U HOLDING AG ohne Anteile Dritter habe sich zum 30. September 2023 auf 95,6 Mio. Euro bzw. 2,60 je Aktie belaufen.Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).