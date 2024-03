3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,79 EUR -0,83% (18.03.2024, 13:05)



XETRA-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,785 EUR -0,83% (18.03.2024, 12:56)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U HOLDING auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (18.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) unverändert zu kaufen.Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 der 3U HOLDING AG würden das gemischte Bild zeigen, das sich bereits nach neun Monaten abgezeichnet habe. So hätten die beiden Segmente ITK und Erneuerbare Energien sowohl ihre Erlöse als auch den Gewinn deutlich steigern können, während das SHK-Segment weiter von der Krise der Baubranche und der Schwäche des Onlinehandels belastet werde und deswegen 2023 einen sinkenden Umsatz sowie ein negatives Ergebnis verzeichnet habe.In Summe habe sich der Konzernumsatz letztes Jahr um 4 Prozent (gegenüber den fortgeführten Aktivtäten 2022) auf 52,4 Mio. Euro erhöht, während das EBITDA um fast 40 Prozent auf 5,2 Mio. Euro zurückgegangen sei. Dies allerdings ausschließlich wegen des im Vorjahresvergleich fehlenden Beitrags aus dem Bauträgerprojekt, welches 2022 maßgeblich zum Ergebnis beigetragen habe. Betrachte man nur die drei operativen Segmente, habe sich das EBITDA trotz der SHK-Schwäche deutlich verbessert.Mit diesen Zahlen habe 3U die im November reduzierten Prognosen erreicht und die - ebenfalls abgesenkten - SMC-Schätzungen teilweise übertroffen. Demgegenüber liege die Prognose für 2024, die einen Umsatz zwischen 58 und 62 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge zwischen 7 und 8 Prozent vorsehe, unter den bisherigen Erwartungen der Aktienanalysten von SMC Research. Ursächlich dafür seien mehrere zukunftsgerichtete Projekte wie die Verbreiterung des Produktangebots sowie intensivierte Vertriebs- und Marketingmaßnahmen im SHK-Segment und das Repowering in Langendorf, weswegen das Unternehmen 2024 als einen Zwischenschritt vor der nächsten Wachstumsphase bezeichne. Darüber hinaus dürfte der Rückgang der Marktstrompreise in der vorsichtigen EBITDA-Prognose zum Ausdruck kommen.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten die Zahlen und die Prognose in ihr Modell integriert, wodurch sich ihr Kursziel leicht auf 3,30 Euro (zuvor: 3,40 Euro) ermäßigt habe.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.