3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (20.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Wende sei einfach nicht in Sicht. Die Kurs-Entwicklung beim Dividenden-Klassiker aus den USA bleibe schwach. 3M sei weiterhin klar im Abwärtstrend. Ein ohnehin skeptisches Finanzhaus habe diese Woche das Kursziel für die Aktie trendfolgend reduziert. Gegenstimmen von Analysten-Seite gebe es dieser Tage praktisch keine.Die kanadische Investmentbank RBC Capital Markets habe das Kursziel für 3M von 100,00 Dollar auf 85,00 Dollar gesenkt - und bleibe bei ihrer Verkaufsempfehlung für die Aktie. Das Kursziel von RBC liege am unteren Ende der Spanne. Die Bloomberg-Datenbank verzeichne ein durchschnittliches Kursziel 108,53 Dollar für 3M - allerdings mit sinkender Tendenz.RBC habe bei 3M unter anderem eine anhaltende Schwäche in den Bereichen Elektronik, Endkundengeschäft und China bemängelt. Dazu kämen die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten. Diesbezüglich sehe RBC beim Thema Ewigkeitschemikalien (PFAS) das Risiko einer Belastung nach Steuern und Versicherung in Höhe von 25 Milliarden Dollar. 3M sei weiterhin mit PFAS-Klagen konfrontiert. Auch "Der Aktionär" habe bereits über die Rechtsrisiken und die damit aller Voraussicht nach verbundenen Milliarden-Zahlungen, die künftige Dividenden-Steigerungen zumindest fragwürdig erscheinen lassen würden, berichtet.Diesen Monat seien für 3M zehn aktualisierte Analysteneinschätzungen renommierter Finanzhäuser verzeichnet worden. Eine Kaufempfehlung sei nicht darunter gewesen. Überwiegend habe die Einschätzung lediglich "halten" gelautet, unter anderem von JP Morgan (Kursziel: 104,00 Dollar), Citi (Ziel: 95,00 Dollar) und Goldman Sachs (106,00 Dollar). Außer RBC habe auch die britische Bank Barclays im Oktober zum Verkauf geraten. Das Kursziel von 96,00 Dollar sei inzwischen deutlich unterschritten worden.Insofern ist folgerichtig, dass der Kurs der Aktie sinkt und sinkt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zu 3M Company. (Analyse vom 20.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.