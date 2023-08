Wien (www.aktiencheck.de) - Das Industriekonglomerat 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) hat einer Strafzahlung im Ausmaß von USD 6,01 Mrd. im Rechtsstreit um den wissentlichen Verkauf von defekten Ohrhörern an das US-Militär zugestimmt, welche Vorwürfen zufolge Hörschäden auslösten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der chinesische Elektroautohersteller BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) habe gestern das schwächste Umsatzwachstum seit einem Jahr verkündet. Dennoch sei der Umsatz im Jahresvergleich um 67% auf CNY 240 Mrd. gewachsen, der Nettogewinn habe sich verdoppelt. Für Gegenwind habe zuletzt der stärker werdende Preiskampf bei E-Autos gesorgt.Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) habe gestern verkündet, eine auf den Massenmarkt fokussierte Asset-Management-Tochter (verwaltetes Vermögen USD 29 Mrd.) an die Vermögensverwaltungsgesellschaft Creative Planning (verwaltetes Vermögen USD 240 Mrd.) zu verkaufen. Zum Verkaufspreis seien keine Details genannt worden, die Investmentbank werde aber einen Gewinn aus der Transaktion erzielen. In Zukunft wolle man sich bei Goldman Sachs noch stärker auf sehr reiche Kunden (aktuell 16.000, verwaltetes Vermögen USD 1 Bio.) fokussieren. (29.08.2023/ac/a/m)