ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der wirtschaftliche Abschwung habe auch vor 3M nicht Halt gemacht. Um den steigenden Kosten entgegenzutreten, habe der Klebebandhersteller, zudem auch die Marke Post-it gehöre, einen Stellenabbau angekündigt. Für die 3M-Aktie gehe es derweil im frühen US-Handel am Donnerstag an der Wall Street leicht nach oben.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ein internes Memo berichte, plane 3M den Abbau von Arbeitsplätzen, um die Kosten zu senken. Laut dem Leiter der Sicherheits- und Industriesparte von 3M, Michael Vale, könnte sich das Unternehmen dieser harten Notwendigkeit nicht entziehen, um auf die wirtschaftliche Abschwächung zu reagieren.Wie viele Jobs letztlich auf der Kippe stünden, sei allerdings ungewiss geblieben. Ende 2021 habe sich die Zahl der Beschäftigen des US-Unternehmens, dessen Sortiment von Zahnklebstoffen über Post-it-Haftnotizen bis hin zu Klebebändern reiche, auf rund 95.000 belaufen.Nachdem die 3M-Aktie im laufenden Börsenjahr bereits rund 30 Prozent eingebüßt habe, zeichne sich am Donnerstag eine leichte Stabilisierung ab. Im vorbörslichen US-Handel hätten die Papiere zeitweise rund 0,7 Prozent zugelegt. Snap und die Einzelhandelskette Bed Bath & Beyond Stellenkürzungen angekündigt. Mittelfristig könnte dies zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen führen. Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt würden indes am morgigen Freitag veröffentlicht und dürften dann die Kursentwicklungen an der Wall Street beeinflussen.Die Aktie von 3M bleibt aus Sicht des "Aktionär" trotz der aktuellen Herausforderungen langfristig weiter aussichtsreich, kurzfristig sollten Anleger jedoch den Stopp bei 120 Euro im Auge behalten, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link