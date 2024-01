Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der amerikanische Mischkonzern entwickele seine breite Produktpalette stetig weiter. Auf der diesjährigen CES in Las Vegas (zwischen 09. und 12. Januar) wolle 3M das weltweit erste selbstaufladende Kommunikations-Headset vorstellen, das Licht im Freien und in Gebäuden in saubere elektrische Energie umwandele.Die Energiegewinnung erfolge laut 3M über eine patentierte Solarzellentechnologie mit dem Namen "Powerfoyle", die wiederum einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku auflade. Einwegbatterien würden somit nicht gebraucht. Egal ob künstliches oder natürliches Licht: Das Headset 3M Peltor werde demnach kontinuierlich aufgeladen."Diese Technologie ist ein echter Gamechanger", so Peter Berghamn, Business Director von 3M Peltor. "3M konzentriert sich unermüdlich darauf, die Zukunft zu erfinden, und die fortschrittliche Technik und Materialwissenschaft, die in diese Headsets einfließen, haben eine perfekte Mischung aus Leistung, Design, Schutz und Nachhaltigkeit geschaffen", so der Manager weiter.Was die integrierte Solar-Technologie betreffe, habe 3M mit dem schwedischen Tech-Unternehmen Exeger zusammengearbeitet. Der Partner produziere Powerfoyle an seinen beiden Standorten in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.Das neuartige Headset werde zwar keinen nennenswerten Einfluss auf das operative Geschäft von 3M haben. Allerdings unterfüttere das neue Produkt die Innovationskraft des Mischkonzerns. Charttechnisch hätten sich beim Dividenden-Urgestein zuletzt die positiven Signale gemehrt.Anleger mit Weitblick können bei der Aktie wieder Positionen aufbauen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 80 Euro sichere vor größeren Kursverlusten ab. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link