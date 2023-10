Börsenplätze 3M-Aktie:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (27.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Puh, nach dem ersten Aufwärtssprung nach den Zahlen sei der Kurs von 3M bereits seit mehreren Handelstagen wieder unter Druck. Anleger würden offenbar bezweifeln, wie nachhaltig das jüngste Ergebnis sei. Es gebe jede Menge Ungewissheiten. Aber was beschäftige die Analysten, die das Unternehmen regelmäßig verfolgen würden?Scott Davis, Chef des Analyse-Unternehmens Melius Research, habe die erste Frage im Analysten-Call nach den Zahlen gestellt. Er habe erst einmal mit einem Lob begonnen: "Ich habe das schon lange nicht mehr sagen können, aber insgesamt war es ein ziemlich solides, rundes Quartal, also ein gewisser Fortschritt." Er wolle aber etwas zurückgehen. "Was sind die verbleibenden Schritte, um die Ausgliederung der Healthcare-Sparte abzuschließen?", habe Davis gefragt. "Gibt es noch große Hürden?" 3M-Chef, Mike Roman, habe geantwortet, das Team mache weiterhin "sehr gute Fortschritte". Hürden seien keine zu sehen. Der zuletzt kommunizierte Zeitplan sei von Roman bestätigt worden.Hintergrund: 3M plane seit einiger Zeit, die relativ profitable Healthcare-Sparte auszugliedern. Ursprünglich habe der Healthcare-Bereich bereits Ende 2023 oder Anfang 2024 ausgegliedert werden sollen. Dann sei es jedoch zu einer Verschiebung mit Ziel erste Jahreshälfte 2024 gekommen. Begründung: Der neue 3M-Chef im Healthcare Bereich, Bryan Hanson, der sein Amt erst am 1. September übernommen habe, solle sich erst noch etwas eingewöhnen können.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link