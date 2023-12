Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

97,92 EUR +1,39% (27.12.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

108,74 USD +0,58% (27.12.2023, 22:00)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der von Rechtsstreitigkeiten geplagte amerikanische Mischkonzern bereite Anlegern seit einigen Wochen wieder mehr Freude. Seit dem Mehrjahrestief bei 85,35 Dollar im Oktober habe sich der vor allem bei Dividenden-Jägern beliebte Titel um 28 Prozent erholen und wichtige Chartmarken reißen können. Weitere Chart-Widerstände stünden nun im Weg - und die Analysten würden sich in Zurückhaltung üben.Denn ein Blick auf die Stimmung unter den bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten zeige ein interessantes Bild: Von den 21 aufgeführten Experten, die sich regelmäßig mit 3M befassen würden, würden derzeit nur zwei zum Kauf raten. Ein Analyst, genauer genommen Deane Dray von RBC Capital Markets, bewerte 3M mit "Underperform" und sei damit der einzige, der den Daumen derzeit senke. Alle weiteren 18 Analysten würden eine neutrale Haltung einnehmen bzw. das Rating "Hold" vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 108,38 Dollar sogar inzwischen unter dem gegenwärtigen Kursniveau.Denn bei der 3M-Aktie stünden die Zeichen weiter auf Erholung. Mit einem Kurs von 109,10 Dollar erreiche der konservative Titel am Mittwoch den höchsten Stand seit Anfang August. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun wichtig, dass die 3M-Aktie das September-Hoch bei 108,80 Dollar nachhaltig überwinden könne. Damals sei das Papier noch klar von der 200-Tage-Linie abgeprallt. Diese liege inzwischen mit 100,18 Dollar deutlich unter den aktuellen Kursen.In den zurückliegenden Wochen hätten sich die charttechnischen Perspektiven bei 3M merklich aufgehellt. Bewertung (KGV von 11 für 2024) und eine Dividendenrendite in Höhe von rund 5,5 Prozent sprechen ebenfalls für den Titel, der einen Platz auf der Watchlist verdient hat, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link