3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nur ein Hauch von Kursstabilisierung sei bei 3M in den vergangenen Tagen zu sehen gewesen. Der Dividenden-Klassiker, der seit Jahrzehnten verlässlich die Ausschüttungen steigere, falle weiterhin durch einen relativ schwachen Kursverlauf auf. Vom Hoch Anfang 2018 habe der Kurs inzwischen rund zwei Drittel verloren. Die Gründe für diese Entwicklung seien zahlreich.So habe "Der Aktionär" beispielsweise ausführlich über die Rechtsrisiken und die damit aller Voraussicht nach verbundenen Milliarden-Zahlungen berichtet, die künftige Dividenden-Steigerungen zumindest fragwürdig würden erscheinen lassen. Ohnehin habe "Der Aktionär" bereits darauf hingewiesen, dass weder bezüglich mutmaßlich defekter Ohrstöpsel das letzte Wort gesprochen sei noch bezüglich sogenannter Ewigkeitschemikalien. Insofern könnte für 3M alles noch teurer werden. Ende September habe das Wall Street Journal zum Beispiel berichtet, dass bezüglich der Ewigkeitschemikalien nun auch in Belgien gegen 3M ermittelt werde. Grenzwerte sollten um das Zehnfache überschritten worden sein.Außerdem habe 3M-Finanzchef Monish Patolawala vor wenigen Wochen auf einer Konferenz unter anderem von einem schwachen Wachstumsumfeld im kommenden Jahr gesprochen und von anhaltender Schwäche bei Verbraucherausgaben gesprochen.Anfang Oktober habe es zudem einen weiteren Artikel im Wall Street Journal gegeben, laut dem 3M in den vergangenen Jahren deutlich an Innovationskraft verloren habe. Investoren und Wissenschaftler würden zitiert, die für diese Entwicklung einen Strategiewechsel im Bereich Forschung und Entwicklung verantwortlich machen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: