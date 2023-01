Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

107,16 EUR -5,03% (24.01.2023, 15:24)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

122,62 USD +1,63% (23.01.2023, 22:03)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (24.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Es habe sich abgezeichnet: Das Quartalsergebnis von 3M reiße nicht vom Hocker. Zudem falle der Ausblick nicht überzeugend aus, auch wenn der US-Mischkonzern eine Maßnahme angekündigt habe, die sich positiv auf künftige Zahlen auswirken könnte. Die erste Kursreaktion der 3M-Aktie sei dementsprechend eindeutig.3M nehme einen erwarteten weiteren Rückgang bei Umsatz und Gewinn zum Anlass für Tausende Stellenstreichungen. "Wir erwarten, dass die makroökonomischen Herausforderungen auch im Jahr 2023 anhalten", habe Konzernchef Mike Roman gesagt. "Basierend auf dem, was wir auf unseren Endmärkten sehen, werden wir rund 2.500 Arbeitsplätze in der Produktion weltweit reduzieren." Das seien etwas weniger als drei Prozent aller Angestellten.In Q4 sei der Gewinn um 60 Prozent auf 514 Mio. US-Dollar abgerutscht - auch wegen Sonderkosten für den angekündigten Ausstieg aus der Herstellung von biologisch schwer abbaubaren PFAS-Industriechemikalien, die im Verdacht stünden, Krebs zu erregen. Auch die China-Lockdowns hätten belastet. Bereinigt um Sonderposten habe 3M weniger verdient als von Analysten erwartet.Der Umsatz sei bei dem vor allem für seine Post-It-Notizzettel bekannten Konsumgüter- und Medizintechnikkonzern im vergangenen Jahr um 3,2 Prozent auf 34,2 Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Dabei hätten die schwächere Nachfrage nach Atemmasken und der Ausstieg aus dem Geschäft in Russland belastet. Unter dem Strich habe 2022 ein Gewinnrückgang von 2,4 Prozent auf 5,8 Mrd. Dollar gestanden.Der Kurs der 3M-Aktie sacke zunächst mehr als fünf Prozent auf 115,90 Dollar ab - und falle damit unter den ersten potenziellen Auffangbereich bei 118 Dollar.DER AKTIONÄR habe vor den Zahlen geschrieben: "Sollte es am Dienstag keine dicke Überraschung geben, dürfte die Aktie kaum zum Outperformer mutieren. Ein Kauf drängt sich daher vorerst nicht auf." Treffer! Die vorsichtige Haltung habe sich angesichts der aktuellen Zahlen und des verhaltenen Ausblicks bewährt. Die Kündigungen sind folgerichtig in der derzeitigen Wirtschaftsphase, allerdings dürfte es dauern, bis sich die Maßnahme positiv auf der Gewinnseite bemerkbar macht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2023)(mit Material von dpa-AFX)