NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

105,08 USD +0,27% (19.03.2024, 17:36)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) ist ein breit gefächerter Technologie-Konzern, der in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Elektronik, Telekommunikation, Industrie und Handwerk, Automobil, Luftfahrt sowie Verbraucher- und Büroartikel tätig ist. Die Produkte von 3M sind in vielen Industriezweigen marktführend, vom Gesundheitswesen über die Verkehrssicherheit bis hin zur Herstellung von Displays und Klebstoffen. Zu den Entwicklungen gehören unter anderem das Notizzettelsystem Post-It, das durchsichtige Scotch Klebeband oder das Littman Elektro-Stethoskop. Das Portfolio umfasst außerdem Displaybeschichtungen, digitale Projektoren, Touchscreen-Systeme, Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte, Schleif- und Klebemittel für die Luft- und Schifffahrtsindustrie, Verpackungsmaterialien und Beschichtungen für gewerbliche und private Anwendungen. (19.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von Barclays:Barclays stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) hoch und erhöht das Kursziel.Die britische Bank sehe für den US-Mischkonzern eine weitere Optimierung des Portfolios und der Kostenstruktur sowie eine Bodenbildung in den Märkten für abgeschirmte, kontrollierte Impedanz und Elektronik, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Barclays weise 3M ein höheres Bewertungsmultiplikatorziel zu, um das höhere Potenzial für eine Margenausweitung angesichts des bevorstehenden CEO-Wechsels und eine niedrigere Schätzung für die Nicht-Schulden- und Umweltverbindlichkeiten des Unternehmens zu berücksichtigen.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse die 3M-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hoch und das Kursziel von 111 auf 126 USD angehoben. (Analyse vom 19.03.2024)