Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Die Dividenden-Aktie sei mal wieder gescheitert. Nach den heute vorgelegten Zahlen sei der Kurs zwar zunächst deutlich gestiegen, sei dann aber erst einmal am ersten potenziellen Widerstand um die 107 Dollar abgeprallt. Zwar habe 3M weitere Entlassungen angekündigt, aber das allein sei natürlich noch kein Kaufgrund.Der Umsatz im abgelaufenen Quartal habe mit 8,03 Milliarden Dollar über der Konsensschätzung (7,49 Milliarden Dollar) gelegen. Der Gewinn je Aktie habe mit 1,76 Dollar ebenfalls über der Konsensschätzung (1,57 Dollar) gelegen. Der Ausblick für das laufende Jahr sei bestätigt worden.Zudem habe 3M angekündigt, dass im Zuge einer zweiten Entlassungswelle in den kommenden Monaten 6.000 Stellen gestrichen würden. Klinge viel, relativiere sich aber etwas, wenn man bedenke, dass 3M mehr als 90.000 Beschäftigte habe.Gleichzeitig wolle sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge künftig auf potenzielle Wachstumsthemen wie Klimatechnik, nachhaltige Verpackungen, Automatisierung in der Industrie, Halbleiter und Unterhaltungselektronik der nächsten Generation konzentrieren. Auch die aktuellen Wachstumsbereiche - Heimwerkerbedarf und persönliche Sicherheit - stünden weiterhin im Fokus, habe 3M mitgeteilt.3M habe nur auf den ersten Blick überzeugen können, weil die Erwartungen bereits niedrig gewesen seien. Echte positive Überraschungen habe es nicht gegeben. Unter dem Strich wurde die zurückhaltende "Aktionär"-Haltung zur Aktie bestätigt, so Lars Friedrich. Lichtblick für Investierte: 3M schlage sich heute zunächst etwas besser als der breite Markt. Eine Stabilisierung knapp über 100 Dollar deute sich dieser Tage zumindest an. (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: