Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

103,88 EUR -1,70% (25.01.2023, 19:06)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

113,11 USD -1,64% (25.01.2023, 18:54)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (25.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der Kurs der 3M-Aktie stehe auch am Tag nach den Zahlen unter Druck. Bereits nach den gestern veröffentlichten Quartalszahlen sei das Papier des US-Konzerns unter den ersten potenziellen Auffangbereich bei 118 USD gefallen. Schon vor den Zahlen habe "Der Aktionär" geschrieben: "Unterschreitet die Aktie diesen Bereich nachhaltig, wäre zumindest Platz bis 113 USD." Tatsächlich habe die 3M-Aktie heute die 113 USD angelaufen.Ob der Kurs sich auf diesem Niveau fangen könne, bleibe abzuwarten. Die gegenwärtige Abwärtsdynamik spreche aber eher dagegen. Von Analystenseite komme auch keine echte Unterstützung. So gestehe Wells Fargo der 3M-Aktie zwar einen fairen Wert von 115 USD zu, vor den Zahlen habe das Kursziel allerdings noch bei 125 USD gelegen.RBC Capital habe von 113 auf 106 USD reduziert, UBS von 124 auf 115 USD. JPMorgan sage "halten" mit Ziel 105 USD. Morgan Stanley vergebe ein Kursziel von 110 USD für 3M, rate jedoch zum Verkauf. Goldman Sachs sei mit 118 USD und "neutral" auch nicht sonderlich optimistisch für die 3M-Aktie.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link