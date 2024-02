Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die 3M-Aktie. Wegen des moderaten Ausblicks senke der Analyst das Kursziel auf USD 108 (zuletzt: USD 121). Dieses basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. (Analyse vom 05.02.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

88,16 EUR +0,32% (05.02.2024, 12:52)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

94,87 USD -1,08% (02.02.2024, 22:00)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) ist ein breit gefächerter Technologie-Konzern, der in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Elektronik, Telekommunikation, Industrie und Handwerk, Automobil, Luftfahrt sowie Verbraucher- und Büroartikel tätig ist. Die Produkte von 3M sind in vielen Industriezweigen marktführend, vom Gesundheitswesen über die Verkehrssicherheit bis hin zur Herstellung von Displays und Klebstoffen. Zu den Entwicklungen gehören unter anderem das Notizzettelsystem Post-It, das durchsichtige Scotch Klebeband oder das Littman Elektro-Stethoskop. Das Portfolio umfasst außerdem Displaybeschichtungen, digitale Projektoren, Touchscreen-Systeme, Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte, Schleif- und Klebemittel für die Luft- und Schifffahrtsindustrie, Verpackungsmaterialien und Beschichtungen für gewerbliche und private Anwendungen. (05.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.3M sei ein diversifizierter globaler Hersteller, Technologie- Innovator und Vermarkter einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen. Rund 60% der Mitarbeiter:innen seien außerhalb der USA beschäftigt. Der Konzern gliedere sich in die vier Segmentemit einem Umsatzanteil von 34%, gefolgt von(26%) und(24%) sowie(16%).Das Segment Sicherheit & Industrie umfasse die Bereiche Schleifmittel, Automotive, Verschluss- und Abdecksysteme, Kommunikationsmärkte, Elektromärkte, Industrieklebstoffe und -bänder, persönliche Sicherheit, Dachgranulat und andere. Das Segmentbestehe aus den Bereichen fortschrittliche Materialien, Automobil- und Luft- und Raumfahrt, kommerzielle Lösungen, Displaymaterialien und -systeme, elektronische Materiallösungen, Transport und Sicherheit sowie sonstiger Transport und Elektronik. Die Produkte und Dienstleistungen des Segmentswürden Arzneimittel, Gesundheitsinformationssysteme, medizinische Lösungen und Lösungen für die Mundpflege sowie Trenn- und Reinigungsverfahren umfassen. Das Segmentumfasse die Bereiche Consumer Health Care und Sonstige.Mit rund 8.000 Forscher:innen und 51 Basistechnologien entwickele 3M laufend neue Produkte und Lösungen. Etwa 5% bis 6% des Umsatzes würden in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte investiert. Das aktuelle Produktportfolio umfasse mehr als 60.000 Artikel. Der Name 3M fungiere gleichzeitig als Dachmarke für die meisten Produkte.Der bereinigte Umsatz sei im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vergleichsquartal 2022 um 0,8% (organisch: -1,9%) auf USD 8,0 Mrd. gesunken. Der operative Cashflow habe sich um 3% auf USD 2,0 Mrd. erhöht und der adjustierte freie Cashflow habe sich um formidable 18% auf USD 2,0 Mrd. verbessert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich im Jahresvergleich um 11% auf USD 2,42 erhöht und damit die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,31 je Aktie übertroffen.Für das Gesamtjahr habe ein Verlust von USD 12,6 je Aktie nach einem Gewinn von USD 10,2 im Jahr 2022 zu Buche gestanden. Dieser sei vor allem auf die kostspieligen juristischen Einigungen (Gehörschutzstöpsel-Rechtsstreit für USD 5,94 je Aktie und "Ewigkeitschemikalien" für USD 14,45 je Aktie.) zurückzuführen. Ohne diese und andere Sondereffekte hätte 3M im Vorjahr einen Gewinn je Aktie in Höhe von USD 9,24 erwirtschaftet nach USD 9,88 je Aktie im Jahr 2022. Damit sei die angepeilte Zielbandbreite für 2023 von USD 8,50 bis USD 9,0 je Aktie übertroffen worden.3M zahle seit über 100 Jahren ohne Unterbrechung eine Dividende aus. Im Jahr 2023 seien in Summe USD 3,3 Mrd. an Dividenden ausgezahlt worden, zur Gänze durch den freien Cashflow gedeckt, der sich im Vorjahr auf USD 6,3 Mrd. belaufen habe. Aktuell betrage die Dividende USD 1,5 je Aktie pro Quartal, was eine stattliche Dividendenrendite von über 6% p.a. ergebe.3M sei ein hervorragend diversifizierter Mischkonzern, an dessen Produkten kaum ein Weg vorbeiführe. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Umsatzes werde in die Forschung investiert, was stetige Neuentwicklungen ermögliche. Mit vielen Abnehmer:innen im industriellen Bereich sei man auch vom makroökonomischen Umfeld abhängig, das auf globaler Ebene aktuell eher gedämpft wachse. Dies zeige sich auch an der Nachfrageschwäche aus konjunktursensitiven Bereichen wie etwa dem Elektronikgeschäft. Der trübe Wirtschaftsausblick habe 3M zuletzt auch dazu bewogen, einen eher vorsichtigen Ausblick für 2024 zu geben, der vom Markt eher enttäuschend aufgefasst worden sei, was auch die schwächere Aktienperformance seit der Veröffentlichung des Quartalsberichts erkläre.Die Analysten der RBI fänden, dass für die prognostizierten Werte aufgrund von laufenden Einsparungen (USD 700 Mio. bis USD 900 Mio.) und dem Potenzial für Preiserhöhungen sowie Produktivitätssteigerungen durchaus Luft nach oben vorhanden sei.An der juristischen Front sei es 3M gelungen unter den zwei großen Themen "Ewigkeits-Chemikalien" und "Gehörschutzstöpsel" einen Schlussstrich zu ziehen. Die Einigungen seien zwar kostspielig gewesen, würden das Unternehmen aber von einer gehörigen Portion Unsicherheit befreien. Die Belastungen aus den Einigungen würden über die nächsten Jahre (bis 2029 bzw. bis 2036) schlagend. Entsprechend den Barwerten der Zahlungsverpflichtungen seien Rückstellungen gebildet worden, weshalb die Analysten der RBI die Rechtsfälle als "abgehakt" betrachten und im Kurs eingepreist sähen.