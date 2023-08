NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

103,47 USD +4,57% (28.08.2023, 16:22)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (28.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von Analyst Andrew Kaplowitz von der Citigroup:Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Einem kürzlich erschienenen Pressebericht zufolge habe sich 3M vorläufig auf einen Vergleich in Höhe von mehr als 5,5 Mrd. USD geeinigt, um den Rechtsstreit um die Combat Arms Earplugs beizulegen, wobei der Betrag über fünf Jahre hinweg gezahlt werden solle, so Citi-Analyst, Andrew Kaplowitz, in einer Research Note.Der Betrag sei zwar deutlich höher als die 1 Milliarde Dollar, die 3M ursprünglich zu zahlen versucht habe, aber die Erwartungen der Marktteilnehmer seien relativ hoch gewesen, so das Unternehmen. Daher sehe Citi die Ankündigung als einen potenziellen Vorteil für 3M. Die potenzielle Einigung könnte ein weiterer Schritt für 3M sein, seine rechtliche Belastung zu verringern und sich vom Lärm der Rechtsstreitigkeiten zu lösen, der die Bewertung der Aktie belastet habe, und könnte von den Anlegern positiv aufgenommen werden, meine das Unternehmen. (Analyse vom 28.08.2023)Börsenplätze 3M-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:95,81 EUR +4,60% (28.08.2023, 16:37)