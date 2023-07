Auf eine unmittelbar bevorstehende Trendwende deute bei 3M aktuell noch wenig hin. Trotzdem würden sich in der Aktie des beliebten Dividendenzahlers technische Verbesserungen feststellen lassen, die dafür sprechen würden, dass die Zeit langsam für die Bullen spreche: Mit jeder Woche, die die Aktie niedrigere Notierungen verhindern könne, dürfte der Druck zur Oberseite wachsen, vor allem bei einem Sprung über den Kreuzwiderstand bei 110 Dollar.



Bis dahin werden Investoren dank der Dividendenrendite von 6,1 Prozent fürstlich entlohnt - natürlich nur solange 3M hier nicht den Rotstift ansetzen muss, etwa um Schadensersatzforderungen zu begleichen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

88,82 EUR -2,23% (06.07.2023, 16:18)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

96,68 USD -1,98% (06.07.2023, 16:04)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (06.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der makellosen Dividendenhistorie (64 Jahre) von Industrieikone 3M dürften nicht wenige ausschüttungsorientierte Anleger für eine Trendwende der Aktie in den Startlöchern stehen. Die lasse trotz zuletzt guter Nachrichten wie der Beilegung des Streits um sog. Ewigkeitschemikalien weiter auf sich warten. Anlass zur Hoffnung gebe aber zunehmend die technische Indikation.Ausgehend vom Allzeithoch bei fast 260 Dollar im Januar 2018 handele 3M in einem äußerst hartnäckigen Abwärtstrend. Nach mehr als fünf Jahren Talfahrt stehe ein Kursminus von mehr als 60 Prozent zu Buche - das rette auch die mit inzwischen 6 Prozent äußerst üppige Ausschüttungsrendite nicht: Wer in den vergangenen fünf Jahren in den Gesamtmarktindex S&P 500 investiert gewesen sei, habe eine Gesamtperformance von 63 Prozent erzielen können. Mit einem Investment in den Dividendenaristokrat hätten Anleger im selben Zeitraum ein Minus von 40 Prozent erwirtschaftet.Was Anlegern nach solch einer Durststrecke bleibe? Die Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden würden - und für noch nicht investierte Anleger auch eine mit 6,1 Prozent großzügige Dividendenrendite. An Interesse und somit auch an potenziellen Käufern dürfte es der Aktie daher nicht fehlen.Vor einem Investment zögern dürften viele Marktteilnehmende aktuell vor allem aus zwei Gründen: Erstens den offenen Rechtsstreitigkeiten einerseits um PFAS-Chemikalien, andererseits um defekte Gehörschutzprodukte; insbesondere Letzteres sei für das Unternehmen potenziell existenzgefährdend. Und zweitens auch aufgrund der anhaltend schwachen Vorstellung der Aktie.Bezüglich der Streitigkeiten um PFAS-Chemikalien habe sich bereits vor zwei Wochen etwas getan. Bei der Aktie zeichne sich inzwischen ebenfalls eine interessante Entwicklung ab.Wenngleich die Käufer nicht habe verhindern können, dass 3M inzwischen zweistellig handele, habe sich das Kursgeschehen in den vergangenen vier Monaten sichtlich stabilisieren können. Die in der technischen Indikation deutlichste Folge dieser Stabilisierung sei der konträr zum Aktienkurs verlaufende Relative-Stärke-Index, der der Talfahrt seit mehr als einem Jahr trotze und für eine wachsende bullische Divergenz sorge.Das gelte neben dem RSI auch für den Trendstärkeindikator MACD, dem für niedrigere Notierungen der Aktie ebenfalls höhere Tiefs und ein Aufwärtstrend gelungen sei.Zwar würden beide Indikatoren anzeigen, dass der Abwärtstrend in der Aktie von 3M unverändert intakt sei; mit einem RSI von 40 und einem mit negativem Vorzeichen notierenden MACD könne kaum von technischer Stärke gesprochen werden. Die wachsende Divergenz zwischen Kursentwicklung und technischer Indikation zeige aber, dass hier etwas im Busch sei - umso mehr, als dass diese Diskrepanz auch im Tageschart zu beobachten sei.