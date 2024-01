Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

98,64 EUR -0,62% (12.01.2024, 17:58)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

108,14 USD -0,72% (12.01.2024, 17:43)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (12.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der amerikanische Mischkonzern besteche durch eine hohe Innovationskraft. Diese solle die Medical-Solutions-Division von 3M Health Care nun erneut bei einem spannenden Entwicklungsprojekt unter Beweis stellen. Die Amerikaner würden dafür finanzielle Unterstützung von der U.S. Army Medical Research Acquisition Activity (USAMRAA) erhalten.Konkret handle es sich um ein Programm, welches auf die Entwicklung von einer Reihe neuer Lösungen zur Infektionsprävention, Wundbehandlung und Wundheilung abziele. 3M werde das Vorhaben leiten, aber mit verschiedenen Institutionen wie der University of Minnesota Medical School oder dem University of Texas Health Science Center in San Antonio zusammenarbeiten.USAMRAA gewähre zur Realisierung des Vorhabens einen Zuschuss in Höhe von 34,2 Millionen Dollar. Die Dauer des Programms solle sich vom Geschäftsjahr 2023 bis zum Geschäftsjahr 2027 erstrecken. Geplant sei, dass beim Programm mindestens sechs Forschungsleiter involviert seien und mehr als 125 Mitarbeiter an dem Vorhaben beteiligt sein würden."3M ist stolz darauf, mit zivilen und militärischen Partnern zusammenzuarbeiten, um diese Lösungen zu verwirklichen", so Raymond Chiu, Senior Vice President, Research & Development der 3M Health Care Business Group zum mehrjährigen Projekt.Da sich das Projekt über mehrere Jahre erstrecke, seien kurz- bis mittelfristig keine Impulse von dem Programm zu erwarten. Dennoch unterfüttere der Zuschuss das Vertrauen in 3M und dessen Know-how. Charttechnisch hätten sich beim Dividenden-Liebling zuletzt die positiven Signale gemehrt.Anleger mit Weitblick können bei der 3M-Aktie wieder erste Positionen eingehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 80 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 12.01.2024)